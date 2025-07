Tras polémica con José Manuel Figueroa, Ninel Conde asegura que ella y Marie Claire Harp son “sobrevivientes” | VIDEO

Las polémicas alrededor de Ninel Conde no paran, pues, luego de confirmarse como una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 3, la también llamada “Bombón asesino”, ahora vuelve a protagonizar una polémica con su exnovio el también cantante José Manuel Figueroa, luego de que él aseguró que Ninel daba caricias a cambio de regalos.

Debido a lo anterior es que Ninel Conde ya le respondió a su ex, además la actriz que dio vida a “Alma Rey” en la telenovela Rebelde, cuando fue confirmada para La Casa de los Famosos México 3, se reunió con Marie Claire Harp, otra exnovia de José Manuel Figueroa y ahí la intérprete de “Callados” aseguró que ambas mujeres son “sobrevivientes”.

Ninel Conde y Marie Claire ¿sobrevivientes de José Manuel Figueroa?

Recientemente, Ninel Conde protagonizó una escena incómoda en plena entrevista junto a Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México 3. El motivo: el nombre de José Manuel Figueroa, expareja de ambas famosas, lo que generó una tensión evidente cuando el tema fue tocado en medio de una plática.

La pareja estuvo junta entre 2002 y 2006.

Todo ocurrió durante una entrevista, donde Ninel y Marie Claire compartían comentarios sobre lo que esperan del reality. De pronto, el maquillista de la cantante hizo un comentario un tanto incomodo para ambas famosas: "Imagínense un posicionamiento entre ustedes dos. Estaría muy bueno, tienen tema en común," expresó entre risas, en clara alusión a José Manuel Figueroa, aunque sin mencionarlo por su nombre.

Ninel intentó desviar la atención con humor: “Cállate... Mejor en un confesionario suculento, Marie Claire y ‘el Bombón asesino’”, dijo entre carcajadas. No obstante, el amigo insistió, haciendo referencia a “hermanas de...” sin terminar la frase, aunque todo estaba muy claro, lo que hizo que tanto Ninel como Marie Claire se pusieran muy nerviosas.

Los famosos estuvieron a punto de casarse, pero se separaron en 2023.

Sin embargo, Marie Claire reaccionó con elegancia, aunque visiblemente incómoda: “Tenemos muchas cosas en común, que estamos muy guapas”, pero, sucedió algo inesperado, pues, Ninel Conde hizo un fuerte comentario que sorprendió y provocó revuelo en redes sociales, todo en referencia al romance que tanto ella como Marie Claire sostuvieron con el hijo de Joan Sebastian.

“Y que somos sobrevivientes divinas, es lo único que voy a decir”, dijo Ninel Conde

Con esta declaración, dieron punto final al tema que implica a José Manuel Figueroa, aunque eso sí, ninguno de los presentes en dicha plática mencionó el nombre del intérprete de regional mexicano, sin embargo, el público sabían perfectamente que se hacía referencia a él.

Ninel Conde no se deja de José Manuel Figueroa y lanza advertencia

Por otra parte y luego de ser confirmada como una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 3, Ninel Conde fue interceptada por los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde la cuestionaron sobre las polémicas declaraciones que José Manuel Figueroa hizo sobre ella hace algunos días atrás.

“Él sabe lo que me hizo y lo que vivió conmigo... y se acuerda lo que hizo con aquella Biblia, acuérdate, mejor cállate”, dijo Ninel.

En sus palabras dejó entrever que guarda detalles delicados de su relación con el hijo de Joan Sebastian, mismos que ha preferido no exponer públicamente: “Mira, si yo hablara lo que él me hacía, no le conviene. Mejor quedarnos como estamos. Yo no he querido hablar detalles porque son muy fuertes, todo lo que yo viví con él”, concluyó Ninel Conde.