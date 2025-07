Muestra documental el lado humano de las Fuerzas Armadas

Más allá de la Isla Socorro, mar adentro y a una distancia de 700 kilómetros de Colima, solo hay océano. De hecho, es el punto más alejado de la República Mexicana, un islote donde solo hay militares.

Pero antes que retratar la vida castrense, lo que la joven documentalista Mariana Flores eligió fue capturar la humanidad de los elementos de la Armada que deben defender el último territorio nacional.

“La idea nace en el 2008, cuando me entero de la existencia de las isla del archipiélago Revillagigedo por unas amigas biólogas que estaban haciendo trabajo de campo allá y me cuentan de este lugar que es un paraíso natural, las Galápagos mexicanas, donde no hay población civil y solo hay un pequeño destacamento de la Armada de México.

“Pasaron los años y México cambió y para mí la idea de la isla y de estas personas viviendo allá siguió creciendo y me parecía muy interesante ver cómo había cambiado la vida de estas personas, a partir del cambio tan grande que había sucedido en el país”, señaló la cineasta en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.