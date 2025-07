Lupita TikTok reaparece en redes tras la muerte de su hija; se paseó con misterioso galán, ¿estrena romance?

La generadora de contenido conocida como Lupita TikTok, de 22 años de edad, reapareció en redes sociales y es blanco de críticas negativas porque se dejó ver con un misterioso hombre, así que levantó sospechas de que se trata de su nuevo novio a unos meses del fallecimiento de su bebé, quien era apenas una recién nacida.

El periodista Israel Ramírez compartió en su cuenta de Instagram (@el.rey.tocinomx) la foto en la que Lupita TikTok aparece acompañada de un hombre cuya identidad es desconocida. La joven porta un look casual de short y playera y aparece junto a su presunto galán, quien igual viste un atuendo casual que incluye playera y jeans. Mientras la joven sostiene su celular con una mano y con otra hace una seña, el hombre la abraza por la cintura.

“¿Lupita Tiktok vuelve a confiar en el amor y ya trae nuevo galán? ¿Y tú para cuando mamonstra?”, escribió el periodista de temas de farándula en la publicación que desató numerosas críticas en contra de la generadora de contenido, ya que usuarios recordaron el fallecimiento de su bebé recién nacida.

En la publicación de Israel Ramírez hay críticas contra la generadora de contenido, quien no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir que ya tiene nuevo novio. Cibernautas reaccionaron con comentarios negativos, como los siguientes:

“Tal vez me funen por el comentario, pero que tenga los am ores que quiera, sólo que ya hagan algo para que no traiga más bebés a padecer lo que el primero”, “pues ojalá la cuiden, la operen para no tener bebés”, “que la operen por favor para que ya no se reproduzca”, “pero que se cuide, que se cuide y no traiga más criaturitas a sufrir” y “¿ya la operaron?”.