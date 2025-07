La verdad tras la cruel despedida de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández: “Se te acabó tu cuota”

“Chespirito: sin querer queriendo” llegó a su fin luego de ocho capítulos que despertaron un fuerte debate y controversia al confirmar el romance que sostuvo Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza cuando aún estaba casado con Graciela Fernández. Además, el proyecto trajo de vuelta declaraciones tanto del elenco como de la primera esposa del productor, quien reveló la cruel verdad tras el que habría sido su despedida.

El último capítulo titulado “Valió la pena” retrata el fin de “El Chavo del 8” y, por tanto, la salida de los actores que por años dieron vida a icónicos personajes de la televisión como Carlos Villagrán, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. Sin embargo, la escena que más conmovió a los fans fue aquella del encuentro entre el productor y Graciela Fernández, pues muestra una emotiva conversación en la que se despiden tras fuertes conflictos por la infidelidad con Florinda Meza.

Aunque la serie muestra una conmovedora y triste escena, la realidad de la despedida entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández habría sido muy diferente y así lo dejó ver la primera esposa del también comediante en la entrevista que dio para un documental biográfico a cargo de BioChannel. En éste habló de su historia de amor, su crecimiento juntos y el fin de su matrimonio tras más de 20 años juntos a causa de una infidelidad.

Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández se conocieron cuando tenían 22 y 15 años, respectivamente. Todo ocurrió en una fiesta en la colonia del Valle de la Ciudad de México a la que ella fue invitada por su primo, el flechazo fue inmediato y poco después comenzaron un romance por el que en 1968 llegaron al altar.

“Lo conocí en una fiesta que me llevó un primo mío de ‘Los Aracuanes’. Él era el que tocaba las maracas en el son de ‘Los Aracuanes’ y me dijo: ‘¿Quieres bailar?’ Casi me desmayo. Me estaba sacando a bailar Roberto Gómez”, recordó Fernández en la entrevista antes mencionada.