“Hoy” anuncia la visita de Lindsay Lohan y fans suplican no repetir el incómodo momento de Katy Perry en “Venga la Alegría"

La visita de Katy Perry al programa “Venga la Alegría” es algo que permanecerá en la memoria del público mexicano, quienes lo calificaron como "vergonzoso" debido a las dinámicas que realizaron los conductores y que habrían provocado incomodidad en la cantante. La controversia resurgió debido a la entrevista que el matutino "Hoy" prepara con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, algo ante lo que fans han reaccionado suplicando no repetir lo ocurrido con la artista.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se encuentra en la Ciudad de México para la premier de la película “Otro viernes de locos”, secuela de la cinta que se estrenó hace más de 20 años. Ante esto, las actrices ofrecerán diversas entrevistas y entre éstas destaca la del programa “Hoy” que está programada para el viernes 25 de julio.

Fans lanzan petición especial a "Hoy" ante la visita de Lindsay Lohan

El matutino anunció a través de sus redes sociales la visita de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis este viernes 25 de julio, aunque gran parte de los fans expresaron su emoción por ver a las actrices en la televisión mexicana otros recordaron lo ocurrido con Katy Perry en "Venga la Alegría" y, entre burlas y bromas, lanzaron una petición especial a "Hoy" de evitar dinámicas como las que supuestamente lograron incomodar a la cantante.

"Hoy” anuncia la visita de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Foto: IG @programahoy

“Que bueno que no fueron a ‘VLA’”, “No las vayan a subir a un microbús”, “Es su oportunidad de ganarle definitivamente a la casa de enfrente”, “Ojalá sean serios y no hagan un ‘VLA’”, “No las hagan jugar”, “Trátenlas bien, lo que pasó con Katy Perry ya dejó al país como un chiste”, “Sólo no hagan lo de ‘Venga la Alegría’, plis”, “Yo sé que ustedes no nos van a defraudar” y “Katy Perry está teniendo flashbacks de guerra”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasó con Katy Perry en "Venga la Alegría"?

En noviembre de 2024 la intérprete de “Firework” visitó el foro de “Venga la Alegría” como parte de la promoción de sus conciertos en México como parte de su gira "The Lifetimes Tour”. La cantante fue recibida con una alfombra roja y un homenaje en el que algunas de las conductoras replicaban los videoclips de sus canciones más icónicas.

Los presentadores también representaron un microbús como los que transitan en la Ciudad de México, pero para los fans llamó la atención las expresiones de Katy Perry ya que, aseguraron, mostraban incomodidad, molestia y hartazgo. Los comentarios no se hicieron esperar y tanto los conductores como la cantante se convirtieron en protagonistas de memes.