Habitante de La Casa de los Famosos México 3 recordó la trágica muerte de sus padres, los dos murieron en menos de un mes

La Casa de los Famosos México 3 está a punto de comenzar, pues, será el próximo domingo 27 de julio cuando arranque de manera formal el reality show más exitoso y polémico de nuestro país, en el que 15 estrellas de la tv mexicana y las redes sociales comenzarán su encierro en el que lucharán por llegar a la final y uno de ellos logre ganarse los 4 millones de pesos.

A lo largo de estas semanas, se han revelado la identidad de todos los participantes de esta tercera edición, una de las habitantes confirmadas es la actriz y cantante Mar Contreras quien ha vivido el éxito pero también la tragedia, pues la famosa recientemente recordó la muerte de sus padres la cual ocurrió con días de diferencia y todo en menos de un mes.

Así fue la trágica muerte de sus padres

“Fue una historia de terror”, recordó la ahora participante de La Casa de los Famosos México 3, todo sucedió por allá de febrero de 2021, cuando Mar contreras resultó positiva a Covid-19. Debido a esto, la actriz fue obligada a aislarse durante dos semanas, la también cantante se encontraba sola, lidiando con síntomas, miedo y preocupación por sus padres, quienes también habían enfermado del virus. Sus papás, al igual que ella, presentaban complicaciones y pronto tuvieron que ser internados.

“Ambos fueron intubados… Y yo no podía hacer nada, estaba aislada”, contó para TV Notas

El golpe más duro llegó mientras seguía confinada: los médicos le informaron que su padre no se recuperaría. “Tuve que despedirme desde lejos, sin poder tocarlo, sin abrazarlo”, confesó. Poco después, el 28 de febrero su padre falleció. Sin embargo, aún no terminaba la pesadilla para Mar Contreras, pues su madre también enfermó.

Apenas en proceso de asimilar lo que había pasado, cuando llegó el momento más devastador para Mar Contreras, pues su madre, quien se resistía a morir, según la actriz, por no dejar solos a sus hijos, el 13 de marzo de 2021 también perdió la batalla contra el virus. Mar y sus hermanos pudieron despedirse, aunque el dolor era irremediable.

El suegro de Mar Contreras, también murió

En medio de todo este caos y el dolor, la familia de Mar Contreras recibiría un nuevo golpe, pues, el 6 de marzo, su suegro también fue ingresado a un hospital tras agravarse por el mismo virus. Falleció tan solo tres días después, el 9 de marzo. Para Mar, era difícil asimilar lo que estaba viviendo. Tal y como lo recuerda la actriz, todo parecía una historia de terror, pues, tres de sus seres queridos habían muerto en menos de un mes.

En medio del caos y la tristeza, hubo episodios que, hasta hoy, no logra explicarse del todo. Uno de los más impactantes ocurrió justo el día que su padre falleció. Su hijo, entonces de tres años, se acercó y le dijo con inocencia que “el abuelo lo había visitado” y le pidió que no estuvieran tristes, que estaba bien. Lo extraño, según Mar, es que el niño no sabía que su abuelo había muerto.

Otro episodio insólito fue tener que grabar un casting para un programa de comedia mientras su mundo se derrumbaba. La actriz reveló que se enojó mucho con Dios, sin embargo, a partir de eso se agarró de su fé a Dios para salir de esto, dijo con un dejo de amargura y resignación.

Sus ángeles en La Casa de los Famosos México 3

Para Mar Contreras, entrar a La Casa de los Famosos México 2025 no es casualidad. Cree que sus padres han tenido que ver con esta oportunidad, pues, según la actriz cree que ellos siguen guiándola y abriéndole caminos en su vida personal y profesional, contó para TV Notas.

Aunque el dolor ha sido algo muy fuerte, la actriz afirma que el tiempo le ha enseñado a transformar la pérdida en fuerza, y sus hijos son su luz y son quienes le han dado la fuerza para seguir adelante