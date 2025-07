El Temach defiende a Chicharito de los ataques de Ricardo O'Farrill | VIDEO

El video de Ricardo O'Farrill, donde comenta los videos de Chicharito Hernández llegó a los oídos y ojos del Temach, que sin pensarlo reaccionó al clip dejando claro que si alguien en el mundo del espectáculo que no podía o no debía criticar al jugador de Chivas era el comediante. Tras ver el video, el creador de contenido no dudo en mandarle un mensaje a Ricardo, donde le recordó que algunos detalles de lo que hizo recientemente.

En el inicio del tema contra el comediante, Temach recordó que es una persona clasista y violento. Posteriormente le recordó a la gente que le arruinó la boda a su amigo por una crisis, misma que se extendió a recordar lo que hizo en el aeropuerto, dejando claro que primero debe hacerse responsable de sus actos y después comenzar a ver lo que hacen los demás.

"Richie O'Farrill es de los cabrones más clasistas, más de la v... violentos. Acaba de tener un pinche desplante de la V%$& en una boda de su amigo. Le arruinó la boda a su amigo. Luego hizo un cagadero en redes sociales y que dijo: 'Ay es que tuve una crisis'... Hazte responsable de tus crisis cabrón... Los hombres se responsabilizan de sus cagaderos. Atacó gente en Aeroméxico porque sus crisis eran por sus vicios... Y ahora se atreve a criticar a Chicharito y deja tu criticar, si vas abrir el hocico di algo.", dijo el Temach en su canal de YouTube.

Temach defiende a Chicharito Hernández

El creador de contenido aprovechó el momento para dar su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo al rededor de Javier Hernández y de paso volver a tocar el tema de Ricardo O'Farrill. Lo primero que dejó claro Temach es que el delantero no dijo algo "tan grave", pero que si se comenzó una cacería de brujas en su contra.

"Tú puedes decir: 'Ah lo que dijo el Chicharito es una mam$%&', pero no te espanta ver la casería de brujas. No te espanta que lo persigan por su opinión. Ni siquiera dijo algo tan grave, dijo: 'Ah quieres un hombre proveedor y limpiar se te hace opresión patriarcal... interesante'. Fue lo que dijo. No fue tan grave. Y ve como lo persiguieron. Ve como lo están cancelando. No te espanta. No te preocupa vivir un mundo donde un hombre no puede usar sus redes sociales para decir lo que piensa porque lo agreden, lo castigan... lo corren de su trabajo. ¿No te preocupa? Está cabrón, ¿no?", dijo en defensa de Chicharito Hernández.

Después de la defensa volvió a arremeter contra O'Farrill a quien le pidió que si iba a abrir la boca dijera algo, que argumentara el motivo por el que consideraba era un comentario machista, ya que con el video que compartió el comediante deja claro que sólo quería estar de "queda bien" y sumarse a aquellos que piensan que está mal y listo.

"Y ahora se atreve a criticar a Chicharito. Deja tu criticar... si va a abrir la boca que diga algo. Si no estás de acuerdo y te parece machista, argumenta. Esta es mi invitación para Richie O'Farrill que tuvo las ganas de abrir el hocico para participar en la controversia... que anda de queda bien", comenzó Temach.

Temach cerró su comentario pidiéndole a O'Farrill que se pusiera a trabajar, ya que al ser comediante podría sacar algunos chistes de lo que está ocurriendo con el máximo anotador de la Selección Mexicana. En lugar de decir: "Diarrea verbal, interesante", podría generar material enfocado en lo que está ocurriendo con CH14.