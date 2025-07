El discurso del Chicharito es un "feminicidio emocional" que preserva los roles de género, explica una experta

Desde hace varios días, Javier "Chicharito" Hernández se volvió tendencia debido a una serie de videos en donde apela por completo a retomar los roles de género en la sociedad; afirmando que "las mujeres están fracasando" debido a que buscan "erradicar la masculinidad", el futbolista de 37 años causó indignación en el público y en especial de las mujeres quienes diariamente luchan en contra de las opresiones patriarcales.

Entre supuestas bromas y afirmaciones polémicas, Chicharito defiende una visión tradicionalista sobre el rol de la mujer en el hogar, minimizando el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado mientras refuerza estereotipos machistas que muchas personas luchan por erradicar.

Aunque posteriormente pidió disculpas, el daño ya estaba hecho y activistas como María Elena Esparza Guevara, fundadora de la asociación Ola Violeta, se posiciona firmemente en lo que ella nombra como un "feminicidio emocional" que ocurre cuando "una mujer que es violentada psicológicamente [...] Terminan con una autoestima anulada y con un autoconcepto verdaderamente afectado por las expresiones y por el control de la persona agresora".

Como no dejan una marca visible en el cuerpo, a veces podemos creer que no existe [...] Las palabras agreden, los comportamientos agreden, los mecanismos de control agreden [...] Entonces, pues sí, la violencia psicológica no deja un moretón, pero sí lastima el alma de la de la víctima, declara María Elena Esparza Guevara en entrevista con El Heraldo de México.

Feminicidio emocional, una violencia poco nombrada

Esparza acuñó el concepto de feminicidio emocional para describir cómo la violencia psicológica prolongada desgasta a las víctimas, haciendo que terminen sintiéndose atrapadas, con su identidad y autoconcepto profundamente dañados. Y es que en un país como México, donde diariamente se registran casi 10 feminicidios y más de 34 millones de mujeres han sufrido alguna forma de violencia, minimizar el trabajo doméstico y el rol del cuidado como hizo el Chicharito es mucho más que un comentario fuera de lugar: es un acto que legitima la desigualdad estructural y el sufrimiento invisible de millones.

Le llamamos retroceso de género y es un fenómeno que se refiere a la reacción hostil que hay frente a los avances en materia de género y definitivamente lo que vemos ahora es que es un tema que está exacerbado y detonado por figuras como Donald Trump en Estados Unidos o Javier Milei en Argentina, explica.

De esta forma, cuando un líder de opinión ejerce su "libertad de expresión" propagando discursos machistas y engrandeciendo los roles tradicionales de género usando la biología como base, se retrocede en materia de género ya que el feminismo no busca erradicar la masculinidad o feminidad, sino desmontar los roles impuestos que perpetúan la desigualdad.

Está la categoría de sexo que se refiere a la diferencia biológica, pero luego está todo el tema del género que es la construcción cultural que se desprende de esas categorías biológicas. Entonces, querer justificar que estamos erradicando la masculinidad porque ya no limpiamos nuestra casa, es bastante audaz en este siglo, explica María Elena Esparza Guevara.

Burnout femenino: la romantización del trabajo doméstico que sostiene al capitalismo

Es así como la insistencia en que las mujeres son “naturalmente” responsables del cuidado y las labores domésticas encierra una trampa: invisibiliza el trabajo no remunerado que realizan las mujeres y normaliza que su tiempo y salud mental sean sacrificados sin reconocimiento.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2025), las mujeres realizan en promedio 6 horas más de trabajo no remunerado diario que los hombres, cifras que apenas se traducen en políticas públicas o en reconocimiento económico. De hecho, el Banco Mundial calcula que México tardaría 119 años en alcanzar la paridad salarial actual.

Hay mujeres que trabajan “solamente” en el hogar porque es un trabajo que nunca acaba. No hay vacaciones, no hay salida [...] es un trabajo permanente que urge visibilizar y ponerle valor económico, sentencia.

Este fenómeno está directamente relacionado con el aumento del burnout o agotamiento extremo en mujeres, que enfrentan jornadas múltiples al combinar trabajo remunerado, cuidado de personas (niñas, niños, personas mayores o con discapacidad) y tareas domésticas. “De hecho se toma como una labor que 'naturalmente' nos corresponde”, aclara María Elena Esparza Guevara.

El burnout es un trastorno de la salud mental [...] la traducción del inglés es “estar quemada” [...] Es lo que pasa es que cuando la mujer tiene doble o triple jornada porque además de realizar las labores de cuidado, también sale a conseguir el ingreso para sostener al hogar [...] Eso, desde luego, va afectando su salud mental hasta conducirla a un burnout, porque es una persona con enorme pobreza de tiempo, lamenta la experta.

"Nunca va a tener tiempo ni espacio, por ejemplo, para su autocuidado o para procurar su salud mental", afirma Esparza.

¿Por qué duele que el Chicharito banalice el cuidado?

Las palabras del futbolista repercuten más allá de lo inmediato, pues como figura pública con millones de seguidores, su discurso puede legitimar la idea de que el hogar es "tarea de mujeres" y que los hombres solo deben ser "proveedores", perpetuando la desigualdad y la sobrecarga femenina.

Su mensaje, aunque después haya pedido disculpas, puede fortalecer patrones de violencia psicológica y control en las parejas, además de influir negativamente en niñas y jóvenes que buscan construir su futuro sin limitaciones, señala Esparza.

En respuesta, futbolistas de la Liga Femenil de Chivas alzaron la voz públicamente para denunciar estas posturas y visibilizar la brecha salarial y de oportunidades en el deporte, enviando un mensaje claro: las mujeres merecen respeto y espacios de desarrollo igualitarios dentro y fuera de la cancha.

Me parece muy importante que ellas (Liga Femenil Chivas) hayan salido públicamente a denunciar este este discurso y yo creo que ellas son un gran ejemplo para las niñas que hoy sueñan con ser futbolistas y que bueno que que ya exista eso, es una señal de de esperanza [...] Y que nos muestran otro mundo posible, afirma orgullosa María Elena Esparza Guevara.

El privilegio del Chicharito frente a los hombres proveedores

Otro de los puntos clave que toca Javier "Chicharito" Hernández en sus polémicos videos tiene que ver con el concepto de "hombre proveedor", en donde se afirma que son ellos quienes deben encargarse de cubrir las necesidades económicas para sus familias, mientras que las mujeres se encargan de las labores domésticas sin remuneración alguna.

Sin embargo, hay un factor que pocas personas consideran al engrandecer este supuesto rol biológico: el capitalismo. María Elena Esparza Guevara afirma que el jugador también se encuentra hablando desde una posición de privilegio bastante elevada, pues al afirmar que los hombres deben ser proveedores, se les impone una carga que no es fácil de cumplir y menos si perteneces a los escalones más bajos de la pirámide socioeconómica.

En el propio discurso del Chicharito hay un privilegio respecto de otros hombres, porque para la mayoría de los hombres en el país y en el mundo proveer es una carga tremenda también para su salud mental y para su salud física [...] Claro que si eres un futbolista millonario, pues seguramente proveerte resulta sencillo. Pero él mismo frente a otros hombres está dejando de mirar ese privilegio, incluso frente a su propio sexo. Proveer es una carga enorme, sentencia.

Si bien, no conocemos las razones por las cuáles Javier "Chicharito" Hernández haya publicado estos videos, lo que sí es una realidad que cuenta con una gran responsabilidad social. El impacto de figuras públicas como Chicharito no se limita a su opinión personal: influyen en la formación de identidades y aspiraciones de niños, niñas y jóvenes; por eso, tienen una enorme responsabilidad social. Más allá de mermar su "libertad de expresión", estos discursos que buscan regresar a los roles tradicionales de género se encuentran meramente basados en constructos sociales, no en biología humana.

Resulta fundamental entender que las estructuras patriarcales también afectan (en menor medida) a los hombres y más a aquellos que no cuentan con los recursos monetarios para ser considerados “hombres alfa”, ya que como lo menciona María Elena Esparza Guevara "el patriarcado y el capitalismo están siempre conectados, tienen lógicas que se nutren mutuamente”.

México no puede seguir ignorando la violencia psicológica de género y la carga invisible que soportan millones de mujeres en el hogar y fuera de él. Las declaraciones de figuras públicas como Chicharito reflejan la persistencia de una cultura patriarcal que limita los derechos y oportunidades femeninas. La esperanza está puesta en que estas voces influyentes se conviertan en agentes de cambio y que los discursos machistas pierdan espacio frente a narrativas que reivindiquen la igualdad y el respeto.

Fotografía: María Elena Esparza Guevara.

Pero también muestran la importancia de la denuncia, la visibilidad y la resistencia. Las voces que alzan la palabra, como las futbolistas de la Liga Femenil o las activistas de Ola Violeta, abren camino hacia una sociedad más justa, donde el trabajo doméstico y de cuidado sea valorado y compartido, y donde las mujeres puedan decidir libremente cómo vivir su vida.

La lucha continúa, y la responsabilidad es de todas y todos: medios, hombres, mujeres, figuras públicas y la sociedad en su conjunto. Solo así será posible derribar los muros invisibles que aún sostienen la desigualdad.