"Chespirito: sin querer queriendo": ¿habrá segunda temporada de la serie sobre Roberto Gómez Bolaños?

El 5 de junio la plataforma HBO Max estrenó la esperada bioserie "Chespirito: Sin querer queriendo", una producción biográfica de ocho capítulos creada y supervisada por Roberto Gómez Fernández, hijo del legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños "Chespirito". Cada jueves pudimos ver cada una no de los capítulos hasta llegar a este 24 de julio, cuando se dio por concluida la serie con el último capítulo.

Desde su lanzamiento, la serie se posicionó entre los contenidos más vistos de HBO Max en Latinoamérica, pues en ocho entregas recrea desde los días en que Bolaños trabajaba como creativo publicitario, hasta las tensiones durante el rodaje de "El Chanfle", la última gran reunión del elenco original de Chespirito.

Fue así como el broche de oro fue precisamente la filmación de dicha película, marcando un cierre que, paradójicamente, deja muchas puertas abiertas. Por ello, espectadores alrededor de todo el mundo ya se preguntan cuándo se estrenará la segunda temporada de la biopic, pues todo parece indicar que el final abierto dará pie a más capítulos.

La gran pregunta que ronda a la fanaticada de Chespirito es si habrá continuidad para esta producción que, en su primera entrega, se limitó a ocho episodios. En una entrevista reciente, los protagonistas Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas, quienes interpretaron a Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés respectivamente, compartieron que ellos mismos desconocen si habrá más episodios.

Lo único que los actores mencionaron es que, originalmente, el proyecto estaba planeado para abarcar 20 episodios, pero finalmente se redujo a solo ocho, lo que dejó varias partes de la historia sin desarrollar. Estas declaraciones emocionaron aún más al fandom, esperando con ansias algún anuncio oficial.

Para despejar dudas, fue el propio Roberto Gómez Fernández (productor ejecutivo e hijo mayor de "Chespirito") quien aseguró en distintas entrevistas que ya están trabajando en una segunda temporada de la bioserie.

Ya estamos haciendo la segunda temporada. No sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más qué va a pasar y otras cosas que tienen que ver, declaró.