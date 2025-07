Aunque pidió perdón, El Chicharito aún conserva sus polémicos VIDEOS

El nombre de Javier Hernández “El Chicharito” ha sido tendencia en los últimos días, luego de que el jugador de Las Chivas publicará un par de videos en donde cuestiona ciertas actitudes y quehaceres de las mujeres, ante esto, ha sido duramente criticado, por lo que el famoso delantero ya pidió disculpas.

Fue la mañana de este jueves cuando “El Chicharito” lanzó un comunicado de prensa a través de sus redes sociales en donde se disculpa por los comentarios que hizo al respecto, sin embargo, el futbolista aún mantiene activos los videos por los que ha recibido duras críticas.

Los polémicos videos de El Chicharito

Pese a que Javier Hernández trató de lanzar un mensaje inspiracional y hasta hacerse parecer un coach de vida, lo cierto es que el tema tocado por “El Chicharito” más allá de hablar de las mujeres y una sociedad “hipersensible”, encendió las alarmas entre sus seguidores, y otras figuras del gremio.

Y es que más allá de querer “ayudar”, el futbolista fue señalado de “machista”, esto más allá de críticas llevó un trasfondo muy difícil para el jugador de Las Chivas del Guadalajara, ya que incluso la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se manifestó en contra de los vídeos “motivacionales” de Hernández.

"...estereotipos sexistas que son considerados violencia mediática y que van en contra de la igualdad de género en el deporte", se puede leer en el comunicado emitido por La Federación Mexicana de Fútbol (FMF)

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/EY0xOrpfDI — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 23, 2025

Pese a las disculpas ofrecidas por Javier Hernández este jueves 24 de julio, el futbolista aún conserva sus publicaciones y videos que tanta polémica han causado, por lo que en redes se cuestionan si es que en realidad el comunicado de prensa lanzado por “El Chicharito” fue una disculpa sincera o bien solo se trata de no tener más problemas.

Por otra parte, recordaremos algunas de las frases más polémicas que El Chicharito dijo en sus videos a continuación:

"Ustedes, las mujeres, necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad", dijo El Chicharito

"Quieres que un hombre te provea, pero para ti la limpieza es una opresión patriarcal... interesante". Comentó el delantero mexicano

Aún se pueden ver los videos polémicos del delantero.

Foto: IG @ch14_

Así se disculpó El Chicharito

Como lo mencionamos anteriormente, el delantero mexicano lanzó un comunicado de prensa este jueves 24 de julio, luego que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se manifestó en desacuerdo con lo publicado por Hernández. En dicho comunicado, Chicharito aseguró que lamenta la confusión y que además su intención no fue herir a nadie.

"Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir", se lee