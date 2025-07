Así es como Valentina Gilabert pedía que Marianne Gonzaga no saliera libre hace 3 meses | VIDEO

Este miércoles 23 de julio, los nombres de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga nuevamente se convirtieron tendencia, solo que esta vez se anunció que la autonombrada “Mommy blogger” habría salido en libertad, luego de estar 5 meses en prisión tras la brutal agresión que cometió en contra de la modelo quien estuvo a punto de perder la vida.

¿La razón de su libertad?, de acuerdo con la propia Valentina Gilabert, ambas partes llegaron a un acuerdo y ella perdonó a Marianne Gonzaga, razón por la que hoy se encuentra en total libertad, sin embargo, en una entrevista realizada en el mes de marzo, Gilabert no opinaba lo mismo y aseguró que su agresora debía estar tras las rejas.

¿Valentina Gilabert no quería que Marianne Gonzaga estuviera libre?

Luego del brutal ataque que sufrió a manos de Marianne Gonzaga el pasado 5 de febrero de 2025, Valentina Gilabert estuvo al menos dos semanas en un hospital en donde se le practicaron más de 5 cirugías reconstructivas y además estuvo en estado de coma.

Luego de esto de manera afortunada, la modelo se recuperó y pudo salir del hospital, por lo que , para el mes de marzo de este mismo 2025, Valentina Gilabert otorgó su primera y una entrevista a un medio de comunicación y lo hizo para N+ con la periodista Danielle Dithurbide.

En dicha plática, Dithurbide cuestionó a Gilabert sobre el proceso legal en contra de su agresora a lo que Valentina reveló que no estaba muy inmiscuida en el caso, sin embargo confiaba mucho en sus abogados: “La verdad es que he preferido no meterme tanto y confió mucho en mis abogados, y pues, que se logre hacer justicia como se debe”.

Luego de esto, la periodista antes mencionada cuestionó de manera directa a Valentina: “¿Qué es justicia para ti, qué sería justicia en este caso para ti?”, a lo que de manera directa y sin tapujos la víctima dijo claramente que no le gustaría ver a la mujer que la atacó en libertad

“Yo no creo que mi agresora debería de estar libre…”, dijo firmemente Valentina Gilabert

Luego de esta respuesta, Dithurbide retomó el tema de la edad de Marianne Gonzaga, lo que es un factor importante, pues, debido a esto es que la agresora podría recibir una pena corta, a lo que Gilabert confesó que le hubiera gustado hacer un cambio en las leyes con su caso.

“(¿Estas consciente de que por su edad , al ser menor de edad, su pena podría ser muy corta?) me gustaría que se hiciera un cambio, me gustaría hacer un cambio al respecto”, dijo Valentina Gilabert

Valentina Gilabert le da una segunda oportunidad a Marianne Gonzaga

A tres meses de esta entrevista, las cosas son diferentes, pues, ahora Valentina Gilabert reveló que ya perdonó a su agresora y confía en que en esta segunda oportunidad, Gonzaga hará bien las cosas: “Se disculpó conmigo personalmente. Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono y nada, todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida y no soy nadie para privar a las personas de su libertad. Entonces, si ella cree que es capaz de cumplir con todas las reglas necesarias y cumplir con todas las medidas está bien”, dijo.

Por otra parte, Gilabert reveló que Marianne salió libre debido a que tanto sus abogados y familia como la familia y defensa legal de Valentina llegaron a un acuerdo y su agresora estará en libertad bajo medidas específicas.