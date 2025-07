Ninel Conde no se queda callada y responde a los ataques de José Manuel Figueroa: "Si yo hablara, no le conviene"

El nombre de Ninel Conde nuevamente vuelve a ser tendencia en redes sociales y no precisamente por ser una de las habitantes confirmadas para la tercera temporada de La casa de los Famosos México 3, pues esta vez, “La Bombón Asesino” está envuelta en una fuerte polémica en donde su ex, José Manuel Figueroa hizo fuertes declaraciones en su contra.

Y es que, el hijo del “Poeta del pueblo” aseguró que Ninel Conde nunca le dio una caricia de manera desinteresada, pues según el mismo José Manuel Figueroa la también actriz siempre pedía algún tipo de regalo a cambio de su amor. Ante esto, Ninel Conde rompió el silenció y habló respecto a las declaraciones de su ex pareja sentimental.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, Ninel Conde fue abordada por los reporteros que ya la esperaban para conocer su puto de vista sobre las polémicas y delicasa declaraciones que hizo José Manuel Figueroa en su contra en días pasados.

Ante ello y de manera tranquila, Ninel Conde recordó un episodio en donde una Biblia está involucrada, pues la mujer que dio vida a “Alma Rey”, le pidió que se acordara de aquel momento y que mejor guardara silencio, y es que, “La bombón asesino” asegura que a José Manuel Figueroa no le conviene si ella comienza a hablar y dar detalles de su relación, pues hubo cosas muy fuertes y delicadas.

“Él sabe lo que me hizo y lo que vivió conmigo y se acuerda lo que hizo con aquella Biblia, acuérdate, mejor cállate…mira si yo hablara lo que él me hacía no le conviene, mejor quedarnos como estamos, yo no he querido hablar detalles porque son muy fuertes todo lo que yo viví con él”, dijo Ninel Conde