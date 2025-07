Montserrat Oliver perdió parcialmente la vista de un ojo, ¿qué le pasó?

Una de las mancuernas de conductoras más queridas en la televisión, sin duda alguna es la que conforman Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, ésta última se encuentra alejada de los reflectores desde hace varios meses debido a las complicaciones de salud que presenta desde el año 2023 y que presuntamente podría ser esclerosis múltiple, por lo que ahora, vive en Playa del Carmen y se encuentra en plena recuperación.

Pese a que Yolanda Andrade ha tenido severos problemas de salud, su amiga y fiel compañera, Montserrat Oliver no está alejada de esos temas, pues la bella presentadora y modelo recientemente compartió que perdió parcialmente la vista de su ojo derecho.

¿Por qué perdió la vista de su ojo derecho Montserrat Oliver?

De acuerdo con la propia Montserrat Oliver, ella perdió la vista parcial de su ojo derecho debido a un infarto en el nervio óptico , lo cual le dejó graves secuelas a lo largo de su vida, pues, pese a que no perdió completamente la vista, ve borroso.

Lo preocupante de esta situación es que, según la propia presentadora de Mojoe, todo ocurrió mientras practicaba deporte en un día normal, y de un momento a otro, su vida cambió completamente. Y es que, aunque es poco conocido, le puede llegar a pasar a cualquier persona.

“Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo (señala el costado del ojo derecho)”. Contó para TVNotas

De acuerdo con la propia Montse luego de experimentar lo anterior se atendió y le diagnosticaron como un infarto en el nervio óptico central, lo que le ha provocado que no pueda ver bien, pues perdió parte de la visibilidad de su ojo derecho.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista… No hubo recuperación ni vuelta atrás, veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo”. dijo Montserrat Oliver

Montserrat Oliver pudo perder su ojo en un segundo accidente

Además del infarto en el nervio óptico, la también actriz y modelo compartió con la revista antes mencionada que tuvo un segundo accidente que pudo haberle costado la vista y todo ocurrió en su casa mientras cortaba el pasto, sin embargo, estaba en un lugar en donde no había los aparatos necesarios para atenderla.

“Me puse a cortar el pasto en el ranchito y me entró algo al ojo. No sabía qué hacer. Pensé: ‘¿Qué hago? Traigo algo en el ojo y no me lo veo’. No había oftalmólogos disponibles, porque todo estaba cerrado. Tuve que ir a emergencias y lamentablemente no tenían la maquinaria adecuada para atenderme”, contó Montserrat

Finalmente y de manera afortunada, la conductora de realities como “4 Elementos” reveló que este último percance solo quedó en un mal momento, pues todo salió bien, sin embargo, con la pequeña basura que le entró al ojo se lo rasgó y pudo perder la vista.

Debido a lo anterior es que por eso, Montserrat Oliver actualmente se encuentra trabajando de la mano con “Salud a La Vista Oftalmo”, el cual es un centro de atención oftalmológica que ofrece los servicios profesionales de expertos en cuidado de los ojos y que está al alcance de cualquier persona que necesite desde una consulta hasta una cirugía.