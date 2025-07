Lady Racista rinde su declaración ante las autoridades luego de hacerse viral por insultar a un policía

México se encuentra conmocionado por los actos de Ximena Pichel, una ciudadana argentina que, tras un video viral, fue apodada en redes sociales como "Lady Racista". Sus agresiones verbales, cargadas de tintes clasistas y discriminatorios, desataron una ola de indignación nacional, llevando a las autoridades a iniciar investigaciones.

El incidente que encendió la mecha ocurrió el pasado 5 de julio de 2025 en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Pichel fue grabada increpando y lanzando insultos racistas a un agente de tránsito que intentaba inmovilizar su vehículo por estar mal estacionado. El video del altercado, que circuló rápidamente por todas las plataformas, mostró la actitud prepotente de la mujer, quien se refería al oficial con desprecio.

La difusión del video provocó una condena inmediata en el país, haciendo que el hashtag #LadyRacista se volviera tendencia. La indignación escaló cuando otro video, protagonizado por la misma Ximena Pichel, salió a la luz. En esta ocasión, la argentina insultaba a una guardia de seguridad de un edificio residencial, reiterando un patrón de comportamiento agresivo y discriminatorio.

Estos incidentes generaron un amplio repudio público. La sociedad mexicana, cada vez más consciente de la importancia de combatir la discriminación, reaccionó de forma contundente ante lo que consideró un claro abuso. Las redes sociales se convirtieron en un foro para exigir justicia y respeto.

Aaron Beas, actor mexicano de la pantalla chica, dio a conocer en las redes sociales que la mujer ya dio sus primeras declaraciones ante las autoridades mexicanas, por lo que estaría cerca de enfrentar a la justicia, pudiendo pisar la cárcel o recibir multas económicas por sus acciones.

"Yo la verdad no habló con ella, pero eso me comentó mi hijo. Yo espero que sí porque si no, ¿en dónde queda la seriedad de lo que hizo? Sí necesita ayuda psiquiátrica y que esto le ayude para que se atienda"