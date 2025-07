José Manuel Figueroa revela que nunca fue feliz con Ninel Conde porque todo era a cambio de regalos

Durante un reciente encuentro con reporteros de espectáculos que lo abordaron en el aeropuerto, el cantante y compositor José Manuel Figueroa recordó su relación amorosa con Ninel Conde y desató polémica porque confesó que nunca fue feliz con ella porque todo era a cambio de que le diera regalos.

El hijo del fallecido Joan Sebastian hizo estas declaraciones luego de que la cantante, quien es conocida como “El bombón asesino”, dijo que él le fue infiel durante el noviazgo que tuvieron entre 2002 y 2006, de modo que fue la manera de contestarle y arremeter contra ella.

Además de que José Manuel Figueroa, de 50 años de edad, describió a Ninel Conde, de 48 años, como interesada, externó su enojo al enterarse de que habló de él, ya que dijo que ella le “tira” con el argumento de que él tiene que ser un caballero y, por lo mismo, no puede hablar de ella.

“Caballero, me vale m*dr*. Lo de caballero queda en segundo lugar. No se me hace buena onda, no se me hace válido, no se me hace lógico (...). Es como si empiezo a hablar de ella como si era o no buena en la cama, no es válido, no lo veo correcto; sin embargo, la mujer abusa de esa parte de poder tirar y escudarse en (eso) del caballero. (Es como decir) ‘yo puedo tirar, pero tú no me tiras a mí porque tú eres caballero’”.