Emiliano Aguilar no logrará nada en su carrera, es lo que asegura su ex mánager

Emiliano Aguilar está nuevamente en polémica, pero está vez nada tiene que ver la diferencia personal que vive con su familia, en especial con su padre Pepe Aguilar, sino ahora es con su ex mánager Tony Rocks a quien lo tacha de presuntos actos ilícitos y fraudes en su carrera.

El hijo de Pepe Aguilar se fue en contra de su ex mánager por presuntamente no llevar las cuentas claras con el dinero en varios de los eventos a los que acudió a trabajar y de los que no recibió pago, por eso en sus redes sociales externó su molestia y pidió a otros famosos no trabajar con el publirrelacionista.

Pero las cosas no se quedaron así, ya que Tony Rocks también salió a dar su versión y contó desde el momento en el que conoció a Emiliano Aguilar y cómo fue que el joven cantante lo buscó para que lo ayudara a darse a conocer con medios de comunicación en Los Ángeles.

Emiliano Aguilar es hijo de Pepe Aguilar. Foto/emilianoaguilart

¿Qué dijo el mánager de Emiliano Aguilar?

Tony Rocks en sus redes sociales y también en una entrevista con Javier Ceriani mencionaron su postura ante la denuncia que dio a conocer Emiliano Aguilar en sus cuentas oficiales en donde asegura que fue víctima de su ex manáger por supuestamente organizar eventos, cobrar entrevistas y no entregar el dinero de todo lo que se llevaba.

Lo primero que contó Tony Rocks es que cuando Emiliano Aguilar lo contactó también le hizo saber que cobraba por su trabajo, además lo ayudó a formar parte de eventos radiofónicos en Estados Unidos por el que no cobró ni un solo peso, pero sumó bastante a la proyección musical del cantante ya que se habló de esa participación que tuvo en donde se encontró con Maribel Guardia.

Tony Rocks reveló que solo trabajó poco tiempo con Emiliano ya que no vio en él algo que le beneficiara, puesto que asegura que no tiene una buena conducta la que describió como “rebelde y arrebatado”, decidió alejarse ya que no desea representar a personas impuntuales y que no segue las indicaciones.

“Yo no vi ningún futuro”, es lo que puntualizó.

El publirrelacionista también agregó que él no ha cobrado nada relacionado con Emiliano Aguilar y que no hizo ningún fraude, ya que trabaja con bastantes estrellas quienes confían en su profesionalismo, pero que el hijo de Pepe Aguilar nunca le pagó nada y es malagradecido.