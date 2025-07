Ella es la nueva conductora de “Sale el sol”, ¿habrá cambios en el programa? | VIDEO

En el matutino “Sale el sol” habrá cambios y en breve se integrará una nueva conductora, se dio a conocer a través de las redes sociales oficial del programa. Esto desató comentarios porque usuarios cuestionan si esto significa la salida de otra presentadora, específicamente de Gaby Ramírez.

La noticia se hizo oficial con el siguiente mensaje: “¡Tanya Vázquez se une como conductora de ‘Sale el sol!’”. De esta manera, se reveló que la actriz y modelo, de 47 años de edad, se incorporará el próximo 1 de septiembre al matutino, al que recientemente se integraron Beibi Benítez, Gaby Ramírez y Mauricio Mancera.

Mediante un video, la misma Tanya Vázquez se presentó y expresó que no sólo está agradecida y emocionada de integrarse a “Sale el sol”, sino que también quiere aportarle al programa y a sus compañeros, mientras aprende de ellos, ya que es la primera vez que trabajará como presentadora.

Tanya Vázquez adelantó que se integrará a “Sale el sol” para hablar de temas actuales acerca de los niños y destacó “soy mamá, tengo una niña de 9 años, y eso para mí es muy importante”; por esta razón, subrayó que está doblemente emocionada con este nuevo proyecto que le permitirá crecer en lo profesional.

Pese a que la actriz está emocionada con su próxima llegada a “Sale el sol”, usuarios temen que esto signifique que sustituirá a Gaby Ramírez. En la cuenta de Instagram del programa incluso se leen comentarios como los siguientes:

“Sólo no muevan a Gaby y Mau porque gracias a ellos volvió la chispa al programa”, “ojalá no saquen a nadie, se están integrando bien Mau y Gaby”, “espero que no saquen a Gaby, ¡si no ya no lo veo!” y “no le veo el caso, el equipo está perfecto”.