Elaine Haro se burla del colchón de Sian Chiong y Ricardo Peralta antes de entrar a LCDLF | VIDEO

La expectación por la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México 2025" llegó a su punto máximo este miércoles con la revelación de la última integrante del elenco: la actriz y cantante Elaine Haro. Con este anuncio, la plantilla de participantes se completó, prometiendo una edición llena de talento, personalidad y mucha controversia. Haro, conocida por su trabajo en diversas producciones televisivas, así como por su carrera musical, se suma a un grupo diverso de personalidades del espectáculo.

Elaine Haro, de 21 años, aporta una fresca perspectiva al popular reality show. Desde temprana edad incursionó en el medio artístico, participando en comerciales y en proyectos como "La Voz Kids". Su trayectoria incluye roles en telenovelas como "La mexicana y el güero", "Golpe de suerte", además de la bioserie de Gloria Trevi, "Ellas soy yo". Con experiencia previa en otros realities como "Reto 4 Elementos", Haro se perfila como una concursante que fusiona la juventud con una consolidada presencia en el medio artístico mexicano.

"El humor depende mucho de qué tan humor negro sea. Yo no soy tanto de humor negro, pero no me tomo las cosas personales cuando es de juego, sí me aguanto, me gusta aguantarme porque hay que reírse. Ay, sí, y yo la primera semana: 'Quién se robo mi colchón, eso no me parece justo, eso me parece una falta de respeto porque todos aquí estamos conviviendo buena onda'. Aquí hablo mucho, pero ya veremos allá adentro lo que tal, qué cosas hago"