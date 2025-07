Yahritza Martínez suplica perdón tras polémicas declaraciones sobre la comida en México | VIDEO

Aunque han pasado poco más de dos años desde la polémica por los comentarios de los integrantes de Yarithza y su Esencia sobre México y la comida en el país, las críticas persisten a través de redes sociales. Ante esto, la vocalista de la agrupación se pronunció una vez más al respeto suplicando perdón al público mexicano por sus explosivas declaraciones que, incluso, afectaron de manera considerable su popularidad.

Los integrantes de la agrupación formada en Valle de Yakima, Washington, en Estados Unidos despertaron una fuerte controversia y la molestia del público mexicano luego debido a sus declaraciones en las que se refieren de manera negativa a algunos aspectos de México y a la comida en el país en el que estuvieron de visita ante su creciente fama como artistas de regional mexicano.

Yahritza Martínez pide perdón por sus declaraciones sobre México

A través de su cuenta de TikTok, Yahritza Martínez publicó un video que pronto alcanzó el millón de reproducciones y cientos de comentarios debido a que suplica por perdón tras sus declaraciones sobre México. Con ello, la cantante dejó ver que, pese al tiempo, el público no olvida y además de hacer mofa con sus comentarios reafirman su molestia por la manera en la que se refirieron al país.

Yahritza Martínez suplica perdón tras polémicas declaraciones sobre la comida en México. Foto: IG @yahritza

“Si perdonan a su ex perdónenme a mí”, se lee en la leyenda que acompaña el clip en donde Yahritza Martínez interpreta el tema “Soy el único” de la agrupación a la que pertenece. Los comentarios no se hicieron esperar y entre negativas o peticiones los fans respondieron: “Pero haz una canción tirándole a Florinda Meza y Ángela Aguilar”, “Que sea la última vez”, “Que no se repita”, “Ahorita no andamos haciendo favores”, “Para la otra”, “Ahorita andamos con Doña Florinda” y “Ahorita no andamos complaciendo”.

¿Qué dijeron los integrantes de Yahritza y su Esencia?

Fue durante una entrevista en 2023 cuando los integrantes de Yahritza y su Esencia fueron cuestionados sobre su experiencia en México, contrario a lo que esperaban los cantantes fueron calificados como “arrogantes” por la manera en la que se refirieron al país. La vocalista indicó que no le gustaba la CDMX debido al ruido por el tránsito vehicular y, sobre todo, el sonido de las sirenas en los vehículos de la policía.

Armando “Mando” Martínez expresó disgusto por la comida mexicana afirmando que ésta misma le gustaba más en Washington debido a que que “sí picaba y sabe bueno”. El otro integrante habló también sobre la comida asegurando que le gustaba más la del país vecino debido a que no le causaba dolor de estómago por el picante: “Soy bien delicado del estómago. Sólo como alas de pollo que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.