Wendy Guevara teme por su seguridad y que se filtren fotografías íntimas tras asalto

Wendy Guevara generó gran preocupación entre sus fanáticos debido a que hace algunas semanas fue víctima de un robo mientras viajaba junto a Paolita Suárez y Vanessa Vázquez, conocida como “Labios 4K”. Al respecto, la influencer dejó ver que ha recibido amenazas de los asaltantes por lo que ya habría tomado acciones legales y contrató seguridad adicional durante su estadía en la Ciudad de México.

Todo ocurrió a inicios de julio cuando las integrantes de “Las Perdidas” viajan por la carretera desde la Ciudad de México a su natal León, Guanajuato. De acuerdo con sus declaraciones durante una transmisión en vivo en YouTube, sujetos vieron en ellas un blanco fácil debido a que estaban distraídas y con los vidrios abajo de su camioneta, momento en el que aprovecharon para robarles celulares y dinero.

En un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube, Wendy Guevara dejó ver que habría iniciado un proceso legal ante intimidaciones de los asaltantes. La creadora de contenido indicó que los amantes de lo ajeno amenazaron con hacer públicas fotografías y videos íntimos que estaban guardados en su celular.

“La gente mala no se tienta el corazón y la verdad es que sí me estoy restringiendo de lo que hago, no digo como estoy y cosas así (…) Uno tiene en su galería fotitos, videitos, pues ya saben. Yo soy puerquita, ya saben que, lo he platicado toda mi vida, me gusta, me grabo con uno, con otro, así pasa, violan tu privacidad. A mí no me da pena nada, mejor si me ven por ahí o hacen algo con eso ustedes lo disfrutan, ya saben que todo el mundo lo hacemos, pero a pocas le violan la privacidad. Yo no tengo miserias que mostrar, muestro cosas buenas”, dijo la influencer.