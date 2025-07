Tras sufrir un accidente en Miss Universe Latina, Laura Pérez reaparece en redes y envía un mensaje: “Dios me cuidó”

La modelo y bailarina Laura Pérez, de 26 años de edad, presuntamente reapareció en redes sociales luego de que la noche de ayer 21 de julio sufrió un accidente en plena transmisión en vivo de Miss Universe Latina. Al parecer, la participante cubana compartió un mensaje para informar cuál es su estado de salud y afirmó que Dios la cuidó.

Medios como Hola! dieron a conocer que Laura Pérez habría recurrido a sus redes sociales para expresar su agradecimiento porque ha recibido numerosos mensajes de apoyo, así como de preocupación por la caída que sufrió luego de que el arnés que la sujetara fallara y ella cayera al suelo, lo que quedó grabado en video.

Laura Pérez representó a Cuba en Miss Universe Latina. Foto: Instagram.

Asimismo, Laura Pérez expuso que la caída que sufrió “no detendrá mi propósito”, ya que se mantendrá firme para “ayudar a los míos, hacerlos sentir orgullosos y sean tomados en cuenta”. Sumado a esto, mediante el mensaje que supuestamente compartió en redes, la modelo expresó “no me rindo porque tengo un sueño que no es solo mío, es por mi país, mi familia en Cuba y por quienes me vieron partir con una mochila llena de esperanza”.

Laura Pérez, agradecida por estar bien tras sufrir un accidente en Miss Universe Latina

Laura Pérez no sólo habría refrendando su meta, sino que a través del mensaje que supuestamente difundió en redes sociales también externó que sabe que no está sola.

“Sé que Dios me cuidó anoche y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Hoy he puesto todo en las manos de Dios y sé que no estoy sola: cuento con el apoyo de todos los cubanos y todos los latinos que sueñan y luchan como yo por un futuro mejor. Gracias a todos de todo corazón por sus oraciones y los miles de mensajes de apoyo que he recibido”.

Quién es Laura Pérez, participante de Miss Universe Latina

Laura Beatriz Pérez Marrero es el nombre de pila de la participante de Miss Universe Latina. Es originaria de Cuba, donde creció y estudió en la Escuela Profesional de Danza Arte en movimiento, misma de la que se graduó como bailarina. Emigró de Cuba cuando tenía 23 años y actualmente vive en Florida, en Estados Unidos.

Además de la danza, Laura Pérez es amante de la moda e incursionó en esta industria como modelo. Ha participado en diversas pasarelas, pero una de las más destacadas es la la Semana de la Moda en Nueva York, también conocida como New York Fashion Week.