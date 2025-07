Supuesta hija de Christian Félix, integrante de Máximo Grado, reta al cantante a hacerse una prueba de ADN

Luego de que este fin de semana trascendió que el vocalista de la agrupación Máximo Grado tendría una hija fuera del matrimonio, el cantante lanzó un extenso y polémico comunicado de prensa en el que se deslindó completamente de su presunta paternidad de la joven llamada Michel Ávila quien asegura ser su hija.

En dicho documento, Christian Félix aseguró que luego de que salieran a la luz videos e información en los que se asegura es padre de la joven llamada Michel, su hija reconocida quien lleva por nombre Antonella, se encuentra completamente devastada, además dejó claro que se deslinda completamente de cualquier tipo de relación que tenga que ver con la joven que dice ser hija.

Debido a lo anterior, Michel Ávila, la presunta hija de Christian Félix también lanzó un comunicado de prensa y en dicho escrito pide al cantante se haga responsable de sus actos e incluso lo reta a que se haga una prueba de ADN y con dicho estudio nuevamente lance un comunicado con los resultados en mano.

La joven en dicho comunicado pide explícitamente al cantante que no involucre a sus hijos para victimizarse, pues, Michel quiere que Félix se haga responsable de sus actos sin culpar a nadie, es por eso que pide se hagan la prueba de paternidad.

“Para que se den cuenta la clase de hombre que es usted, le pido por favor que aquí no involucre a sus hijos que no los victimize, usted hágase responsable de sus actos, como hombre que es usted sabe que aunque usted se dirija por mi nombre usted sabe que soy su hija y lo invito a que nos reunamos cuando usted guste para que se haga la prueba de ADN y lance otra vez el comunicado si es verdad que no soy”, dice el comunicado

En este mismo comunicado de prensa, la joven de nombre Michel Ávila asegura que el hombre que presuntamente le dio la vida, tiene además de ella otras hijas fuera del matrimonio, incluso reveló el nombre de una de ellas. Además, la joven pide que no la responsabilice de las criticas que esta recibiendo en estos momentos.

De acuerdo con el comunicado de Michel, el vocalista de Máximo Grado tiene otra hija llamada Yaretzi, quien supuestamente estaría viviendo en Estados Unidos. Además, pide no darle lastima a sus seguidores.

“...los hijos que usted tiene regados, y tiene otra hija en Estados Unidos, Yaretzi, mi hermana eso por qué no lo dice y de qué sirve de esos ejemplos que usted supuestamente quiere dar en sus entrevistas que el amor, la familia, cuando usted hace todo lo contrario, no sea hipócrita, no quiera quedar bien frente a la gente y dar lástima, no le queda mentirle a sus fans…” se lee en el comunicado.