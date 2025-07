Rodrigo Cachero no fue invitado por la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, a esparcir las cenizas: “Ni me enteré”

“¿Ya las esparcieron?, ni me enteré, me vengo enterando”, es como el actor mexicano Rodrigo Cachero reaccionó al enterarse en plena entrevista que ya se realizó la última despedida del presentador argentino Fernando Solar, quien fue su mejor amigo durante 25 años y por eso lo recordó con cariño, destacando que no sólo era su amigo, sino también su “confidente, mi hermano que no tuve. Fue muy doloroso. Un día nos encontraremos”.

El actor de las películas “Por la libre” (2000) y “Secreto de amor” (2005) concedió hace unos días una entrevista para la revista TVNotas y reveló que Anna Ferro, viuda del fallecido conductor, no lo invitó a esparcir las cenizas en el mar. Esto se efectuó en abril pasado, como informamos, debido a que la maestra de yoga cumplió la última voluntad de su esposo en compañía de familiares y amigos.

En esa ocasión llamó la atención la ausencia de Rodrigo Cachero, de 51 años de edad, porque era el mejor amigo de Fernando Solar, quien perdió la vida el 30 de junio de 2022 a los 49 años debido a una neumonía que se complicó porque tenía las defensas bajas y debilidad pulmonar a causa de que padeció linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.

Por qué Anna Ferro no invitó a Rodrigo Cachero a esparcir las cenizas de Fernando del Solar

Sin embargo, Rodrigo Canchero dijo que no tiene conflictos con Anna Ferro que provocaron que no lo invitaran a esparcir en el mar las cenizas de Fernando del Solar e incluso consideró que la maestra de yoga tomó esta decisión porque sabe él tiene bastante carga de trabajo.

“No lo sé. Realmente nos llevábamos bien. A lo mejor fue poco tiempo el que conviví con ella. Con Fer fueron 25 años de mi vida y con ella 5. Es poquito el tiempo que pude compartir, pero no hubo ningún problema. Ella vive su duelo lo mejor que puede con su hija y con los recuerdos con Fer”, dijo el actor.

Rodrigo Canchero agregó que no se toma a mal que Anna Ferro no lo invitó a darle el último adiós a Fernando del Solar; además, consideró que la maestra de yoga no lo convocó porque sabe que tiene mucho trabajo.