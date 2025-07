Rivaldios, Belcast y Alana en la Velada del Año V: ¿cómo ver en vivo las peleas de los mexicanos este 26 de julio?

¡La cuenta regresiva comenzó! El sábado 26 de julio de 2025, el Estadio de La Cartuja en Sevilla se vestirá de gala para recibir a La Velada del Año 5, el evento de boxeo de streamers que conquistó internet. Organizado por el influyente Ibai Llanos, esta edición promete romper récords, con siete emocionantes combates y un espectáculo musical inigualable, destacando la participación estelar del talento mexicano.

Por primera vez, La Velada se desarrollará en un formato completamente nocturno, arrancando a las 20:00 horas (hora de España). Esta decisión busca garantizar la comodidad de los más de 70,000 asistentes en el estadio y los millones de espectadores que seguirán la transmisión gratuita en vivo por Twitch a través del canal de Ibai Llanos.

La representación mexicana es uno de los puntos más atractivos de La Velada del Año 5, con tres figuras clave del streaming nacional listas para hacer historia. La afición de México estará al borde de sus asientos para apoyar a Rivaldios, Carlos Belcast y Alana Flores.

México en el ring: Rivaldios, Belcast y Alana, el orgullo Azteca

Rivaldios: El Ídolo de Sinaloa abre la noche

El creador de contenido de Culiacán, Sinaloa, Rivaldios, tendrá el honor de inaugurar la cartelera principal. Su combate contra el streamer gallego Pereira7 es uno de los más esperados debido a la intensa rivalidad que mostraron desde el anuncio. Conocido por su contenido deportivo, Rivaldios demostró una preparación física rigurosa, prometiendo un combate sin casco lleno de acción. Su debut en este escenario global es un reflejo del creciente impacto del streaming en México y un motivo de orgullo para sus seguidores.

Carlos Belcast: La fuerza regia en el cuadrilátero

Desde Monterrey, el influyente de fitness Carlos Belcast se enfrentará en el cuarto combate al español Andoni. Este duelo entre dos titanes del culturismo promete ser un choque de potencia y disciplina. Belcast, con millones de seguidores en TikTok e Instagram, adaptó su estricto entrenamiento para este reto boxístico. Los fans mexicanos esperan ver cómo su dedicación y fuerza se traducen en el ring, consolidándolo como una figura clave del fitness y boxeo en México.

Alana Flores: El regreso triunfal de la campeona

La carismática streamer regiomontana Alana Flores vuelve a La Velada del Año, esta vez en un combate individual contra la española Ari Geli. Tras su victoria en la edición de 2024 en un duelo por parejas, Alana, presidenta de Raniza FC en la Kings League México, busca reafirmar su dominio y dejar el nombre de su país en alto. Su evolución y determinación la convirtieron en un referente del streaming femenino y boxeo en la comunidad hispanohablante.

Así serán los combates. Crédito: La Velada del Año V

Más allá de los combates: música y entretenimiento total

La Velada del Año 5 no es solo boxeo. El evento contará con un impresionante cartel musical que incluye a artistas de la talla de Myke Towers, Grupo Frontera, Los del Río, Eladio Carrión, De La Rose, Melendi y Aitana. Esta combinación de deporte y música asegura una experiencia inolvidable para todos los asistentes y espectadores.

El evento ya logró un "sold out" en el Estadio de La Cartuja, demostrando la masiva respuesta del público. Si no puedes estar en Sevilla, no te preocupes: podrás ver La Velada del Año 5 en vivo gratis por Twitch y posteriormente en el canal de YouTube de Ibai Llanos. ¡Prepárate para ser parte del fenómeno global que es La Velada del Año!

Cómo ver La Velada del Año 5 online y Gratis

Para sintonizar este magno evento desde cualquier parte del mundo, solo necesitas acceso a internet. La transmisión oficial y completamente gratuita estará disponible en el canal de Twitch de Ibai Llanos. No requiere suscripción de pago; basta con ingresar a la plataforma y buscar su canal en el horario del evento.

Para disfrutar de la mejor experiencia, se recomienda contar con una conexión a internet estable y un dispositivo (computadora, tablet o smartphone) que permita la reproducción de video. También puedes descargar la aplicación de Twitch para seguirlo desde tu móvil, incluso en Smart TV. Una vez finalizado el evento, las repeticiones de los combates y el espectáculo completo estarán disponibles en el canal de YouTube de Ibai Llanos.