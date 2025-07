Richie O'Farrill se burla del video "interesante" de Javier 'Chicharito' Hernández y lo llama "imbécil" | VIDEO

"No le tengan miedo a ser mujeres. A permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz". Con estas palabras, Javier "Chicharito" Hernández, se puso de nueva cuenta en el ojo del huracán. Luego de la serie de videos en las que habla sobre opresión patriarcal y hace recomendaciones a las mujeres sobre cómo enfocar su energía en ser el sostén del hogar, el futbolista de Chivas ha recibido críticas por todos lados.

Desde colectivas feministas como "Women on fire", que se dedica a visibilizar casos de violencia de género y feminicidios en el país, hasta mujeres pertenecientes a distintas industrias, incluida la del espectáculo, han criticado la manera como el exfutbolista del Manchester United aprovecha su capacidad de convocatoria para difundir estos mensajes en un país en donde la violencia doméstica es una de las que registra una preocupante tasa de aumento en los últimos años.

A esas críticas también se han sumado comediantes y actores, como Richie O'Farrill, quien recientemente subió un video parodiando aquel en donde "Chicharito" habla sobre opresión patriarcal, poniendo el siguiente ejemplo: "Entonces, ¿quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal? Interesante".

Crédito: Instagram Richie O'Farrill

Así fue como Richie O'Farrill se burló de "Chicharito" y lo llamó "imbécil"

Javier "Chicharito" Hernández, quien actualmente se encuentra jugando para el Guadalajara en la Liga MX, aprovechó el inicio del fin de semana pasado para subir un par de videos en donde, con sarcasmo, se refiere a la opresión patriarcal, usando el ejemplo que te compartimos hace unos momentos.

Posteriormente y luego de las críticas recibidas, el futbolista decidió subir un video más con un mensaje en el que indica a las mujeres que no deben sentir miedo no sólo de ser mujeres, sino de ser lideradas por hombres. Las culpa, además, de erradicar la masculinidad haciendo una "sociedad hipersensible".

Ante ello, Richie O'Farrill, comediante mexicano, le responde con un video en donde no sólo se burla del jugador, sino también lo llama "imbécil" y argumenta su insulto.

Entonces, ¿quieres ser recordado como futbolista, pero te estás aventando una diarrea verbal increíble para ser recordado como un imbécil? Interesante.

En un segundo posteo en su cuenta de X, O'Farrill argumenta: "Muchachos: las pendejadas que dije que me llevaron a la sobriedad fueron producto de un brote psicótico. Este sujeto en sus 5 sentidos está haciendo comentarios machistas sin sentido".

Muchachos: las pendejadas que dije que me llevaron a la sobriedad fueron producto de un brote psicótico.

Este sujeto en sus 5 sentidos está haciendo comentarios machistas sin sentido. — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) July 22, 2025

¿Qué fue lo que grabó "Chicharito" Hernández en su tercer video?

Si bien el segundo clip en donde habla sobre opresión patriarcal fue criticado, el tercer video de "Chicharito" no pasó desapercibido: "Mujeres, están fracasando. Están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, multiplicando, limpiando. Sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes".

Hernández finaliza: "Responsabilizarlas de su energía, también es amarlas". Refiere, además, que los hombres están fallando en la falta de compromiso. "Poner a nuestra pareja al último, no tener palabra, y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos porque están tratando de erradicar la masculinidad. Porque en ciertos casos del pasado, se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad".