Maribel Guardia revela detalles de cómo murió su hijo Julián Figueroa: “no olía mal” | VIDEO

El domingo 9 de abril de 2023, se confirmó la noticia de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia quien tan solo tenía 27 años de edad y se encontraba disfrutando no solo su etapa paternal, sino también de la fama y el éxito, pues, unas semanas antes de su fallecimiento acababa de terminar de grabar la última telenovela en la que participó.

Desde aquel fatídico día, su muerte no ha parado de ser noticia, pues el hecho no solo sacudió a la industria, sino que ha marcado un precedente para una pelea entre su viuda y su famosa madre, además, el fallecimiento de Julián Figueroa ha dejado muchas preguntas en el aire, por lo que a dos años de su repentina muerte su misma madre, Maribel Guardia rompe el silencio y reveló nuevos detalles del día que encontró a su hijo sin vida, y cómo se encontraba el joven en ese momento.

En una entrevista que concedió a diversos medios de comunicación durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, Maribel Guardia habló sin tapujos sobre la muerte de su hijo Julián y entre lágrimas reveló que a lo largo de estos dos años ha podido tener contacto con su hijo, pues, Julián se le ha manifestado de diversas maneras.

A lo largo de casi 20 minutos que duró su encuentro con la prensa nacional, Maribel Guardia reveló lo complicado que han sido estos años sin su hijo, y como nunca, dio detalles del aquel fatídico domingo 9 de abril del 2023 cuando llegó a su casa y vio a su hijo sin vida.

Luego de estas declaraciones, la actriz siguió caminando y aseguró que una de las más grandes preocupaciones su hijo Julián Figueroa, siempre fue su hijo, pues antes de morir le encargó el bienestar de su pequeño José Julián a Maribel Guardia.

“Julián en vida me encargó a su hijo me dijo: ‘mamá si yo un día me muero júrame por Dios que vas a cuidar a mi hijo’, yo le dije: ‘Julián yo me voy a morir primero que tu, yo ya estoy vieja’, me dijo: ‘Mamá uno no sabe los golpes de la vida, si yo llego a morirme júrame que vas a cuidar a José Julián’”, contó Maribel