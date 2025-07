La canción de Jenni Rivera que fue escrita tras escuchar la pelea de dos mujeres que querían al mismo hombre

La canción “Querida socia” que muchas personas la conocen con la interpretación de Jenni Rivera, tiene una larga historia detrás, ya que la “Diva de la banda” no fue la única que grabó la pieza, hubo otras cantantes que también la llevaron a alguno de sus discos.

Pocas personas conocen que “Querida socia” es una canción que escribió Manuel Eduardo Toscano y que se volvió muy popular en el repertorio de varias estrellas de la música mexicana, además es una composición que empezó de una manera muy peculiar y que no tiene una dedicación especial.

Según el fragmento del podcast “Producciones capital” al que Manuel Eduardo Toscano fue invitado, confesó cómo nació la inspiración para escribir el tema “Querida socia”, una canción llena de frases explicitas en donde dos mujeres se pelean por el amor de un hombre.

Manuel Eduardo Toscano dijo que gracias a la canción “Querida socia”, Jenni Rivera logró su primer éxito radial en todo México, además que debido a esa pieza y a la letra a la famosa la empezaron a apodar “La socia”, una de las tantas maneras en las que la nombraron, ya que también fue conocida como la “Gran señora” o la “Diva de la banda”.

El creador de la canción “Querida socia” reveló que la inspiración para escribir el tema empezó cuando estaba escuchando una telenovela colombiana de la que no recuerda el nombre, en una de las escenas dos mujeres empiezan a pelear por el amor de un hombre, hasta que una de ellas dice en el dialogo: “quédate con tu cama, con tu vestido de novia, yo me quedo con el hombre”.

Manuel Eduardo Toscano agregó que esa discusión que escuchó le dio la motivación para escribir el tema “Querida socia”, que cabe señalar primero fue grabado por Estivaliz y Los Reyes y después por Diana Reyes, hasta que llegó a oídos de Jenni Rivera, quien la hizo conocida en todo México y Estados Unidos.

Hello

Oyes

Solo te hablo para decirte que mi amor

Ya pidió mi mano y se casará conmigo

Porque tú siempre fuiste la otra

¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra?

Al fin, que eso no se gasta

Querida socia

Querida socia

Lo queramos o no

Compartimos las dos

Al mismo hombre

Querida socia

Tú eres la noviecita

La recatadita

Yo la amante sin nombre

Querida socia

Sé que vas a casarte

Que por fin lo atrapaste

Pero hoy debo decirlo

Que, aunque él viva contigo

Seguirá siendo mío

Vamos a compartirlo

Quédate con tu traje de novia

Yo me quedo con la cama

Quédate con tu fiesta de bodas

Yo con la pasión, la llama

Como ves, sí cerramos el trato

Y, en la última cláusula, le aumentamos tantito

Nada más un detalle, tú le lavas la ropa

Pero yo se la quito

Ay, me cae

Que no me agüito, mija

Quédate con tu traje de novia

Yo me quedo con la cama

Quédate con tu fiesta de bodas

Yo con la pasión, la llama

Como ves, sí cerramos el trato

Y, en la última cláusula, le aumentamos tantito

Nada más un detalle, tú le lavas la ropa

Pero yo se la quito