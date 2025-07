Karla Panini amenaza con revelar los secretos más oscuros de Karla Luna con tal de defender a su familia | VIDEO

En el mundo del espectáculo mexicano, pocas figuras han generado tanto debate y controversia como Karla Panini. La actriz y conductora, que alcanzó gran popularidad a principios de la década pasada gracias a su trabajo en el dúo cómico "Las Lavanderas", es señalada como una de las personalidades más controvertidas y, para muchos, una de las más repudiadas en México debido a su historial con Karla Luna.

Aunque ambas comediantes tenían una sólida relación de amistad gracias al éxito de "Las Lavanderas", todo se vino abajo en noviembre de 2014 cuando se reveló el conflicto personal entre ambas, debido a una relación extramarital entre Panini y Américo Garza, esposo de Luna. En un inicio, ambos negaron los rumores, pero Luna afirmó haber encontrado mensajes explícitos en el celular de Américo; todo esto mientras Karla Luna luchaba contra el cáncer.

La ruptura marcó el inicio de lo que hoy se conoce como una de las traiciones más grandes en la farándula mexicana, pues Luna falleció en 2017, víctima de cáncer y Panini "ocupó" su lugar formalizando la relación con Américo Garza y tomando la custodia de los hijos de Luna. Desde ese momento, la controversia llegó a oídos internacionales y lejos de atenuarse con el paso del tiempo, parece intensificarse debido a las polémicas que la envuelven.

En los últimos días, Panini volvió a estar en el ojo público tras reaccionar con fuerza a declaraciones recientes que vinculaban a su esposo, Américo Garza, con un supuesto romance extramarital, incluso cuando su relación con Panini ya estaba establecida. Estos rumores fueron alimentados por una entrevista concedida en el 2020 por Fabiola Martínez a la revista TVNotas, donde aseguró haber tenido una relación íntima con Garza en 2015, justo en un periodo en el que Karla Panini y su esposo enfrentaban dificultades matrimoniales.

Ante la lluvia de críticas, insultos y especulaciones que volvieron a tomar fuerza en redes sociales, Panini decidió romper el silencio a través de un video en sus plataformas oficiales. En él, la conductora mexicana expresó estar cansada de ser el blanco de ataques y de que constantemente se le relacione con escándalos y problemas personales derivados de su pasado con Karla Luna, advirtiendo que si la ola de agresiones y difamaciones no cesaba, tomaría medidas legales y revelaría información sobre Luna.

De la misma forma, advirtió que la muerte de Karla Luna no la hace intocable y aclaró que si es necesario, para defender su reputación y proteger a sus hijos, ella revelará información sobre el pasado de Luna, información que, según dice, nunca implicó directamente a Panini pero que estaría preparada para contraatacar públicamente.

El hecho de que Karla Luna haya fallecido no la exonera ni la disculpa de ser una persona que tuvo errores y que tuvo pasado [...] También el hecho de que sea una persona que ya haya fallecido, no quiere decir que sea intocable y que se inmencionable [...] Si para defenderme a mí y a mi familia y a mi nombre [...] tengo que revelar la verdad pues lo voy a tener qué hacer. Nosotros no tenemos que cargar con el pasado de Karla Luna, dijo Karla Panini en sus redes sociales.