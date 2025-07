Eugenio Derbez se defiende y niega malos tratos a Sammy Pérez: “Ya me conocen”

Sammy Pérez fue uno de los comediantes más queridos de la pantalla chica, pues conquistó al público con su sentido del humor y la gran mancuerna que creó junto a Eugenio Derbez. Sin embargo, ahora el productor se encuentra en medio de una fuerte polémica debido a que fue acusado de malos tratos a su compañero de escena y de mentir sobre haber cubierto los gastos funerarios tras su fallecimiento, algo ante lo que no dudó en defenderse.

En julio de 2021 Sammy Pérez falleció por complicaciones de salud derivadas del Covid-19, aunque en aquel momento se dio a conocer que Eugenio Derbez se había encargado de los gastos hospitalarios y funerarios del comediante, recientemente salió a la luz una versión diferente en la que también revelan supuestos malos tratos del productor a quien fuera su compañero de escena y gran amigo fuera de los reflectores.

Ante el escándalo que generó la noticia, Eugenio Derbez no evitó ser cuestionado al respecto negando malos tratos a Sammy Pérez y asegurando que tiene pruebas de que los gastos que cubrió mientras el comediante enfrentó una crisis de salud y, posteriormente, su funeral.

“Ya me conocen, no puedo dar nota de lo que no hay (…) Saben que soy tan buena persona que vienen a preguntar eso. De repente inventar una nota donde no hay siempre da de qué hablar, entonces no sé si les paguen por likes o vitalizar una entrevista. Mira, pueden hablar con la familia de Sammy el día que quieran y ellos les van a decir quién pagó para que Sammy estuviera en los últimos días, para servicio de abogados… hablen con el hospital incluso para que les digan quién se encargó de todo eso”, dijo Derbez en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz.