Esta fue la última canción que Ozzy Osbourne cantó en vivo en concierto | VIDEO

Ozzy Osbourne murió este 22 de julio a los 76 años de edad, la leyenda del Heavy Metal tuvo oportunidad de cautivar a su público con una última presentación en su natal Birmingham, Inglaterra donde el mítico líder de Black Sabbath compartió escenario con otras estrellas del rock.

Conocido como “El príncipe de las Tinieblas”, Osbourne se convirtió en una de las figuras más controvertidas e influyentes del Heavy Metal, quien apenas este fin de semana dio el último concierto al que acudieron miles de personas para la última presentación de Black Sabbath.

El estadio de futbol de Aston Villa fue el escenario donde se llevó a cabo la despedida de Osbourne quien sentado en un trono satánico cantó para los más de 40 mil asistentes, a pesar de ser presa de los temblores propios del Parkinson que lo aquejó los últimos años de vida.

Entre lágrimas Ozzy Osbourne se despidió de su público e interpretó y tocó “Paranoid”, hecho que ahora se considera como una premoción a su muerte, pues fallecería sólo seis días después.

uD83DuDEA8 LA ÚLTIMA CANCIÓN QUE CANTÓ OZZY OSBOURNEuD83DuDEA8

En su concierto #backtothebeginning, entre lágrimas se despidió de sus fans y tocó "Paranoid".

uD83DuDE2D

Quién iba a pensar que en unas semanas fallecería.

uD83DuDE14

Vuela alto, Ozzy.

uD83DuDD4A?uD83DuDD4A?#RT #TioTendencias #OzzyOsbourne #BlackSabbathForever pic.twitter.com/j5y2ObfDr2 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 22, 2025

Fue la última vez que se presentaron en concierto los integrantes originales de Black Sabbath

Luego de 20 años de no reunirse, los integrantes originales de Black Sabbath se presentaron en concierto logrando que 5.8 millones de fanáticos lo siguieron por streaming. El concierto denominado Back to the Beginning contó con la participación de icónicas estrellas del rock

“Es tan bueno estar en este maldito escenario, no tienen idea, ¡qué empiece la locura!, exclamó al iniciar la presentación.

“Esto es algo que ocurre una sola vez en la vida, dijo Rich Newlove, pues en el concierto se presentaron bandas como Guns N´ Roses, Pantera, Slayer, Tom Morelllo de Rage Against The Machine, Steven Tyler de Aerosmith y Ron Woods de The Rolling Stones.

Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne