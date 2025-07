Era uno de los comediantes más queridos en el mundo, pero murió de un infarto frente a millones de personas | VIDEO

El 15 de abril de 1984, el mundo de la comedia sufrió una pérdida inesperada y trágica, pues Tommy Cooper, uno de los humoristas más queridos y reconocidos de Gran Bretaña, murió en pleno escenario durante la transmisión completamente en vivo de un programa televisivo. Su muerte, ocurrida frente a millones de espectadores, dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento.

Tommy Cooper sirvió en el ejército británico tras la Segunda Guerra Mundial, tiempo durante el cual comenzó a perfeccionar sus ilusiones. En 1948 debutó en la televisión con "New to You" de la BBC y, desde entonces, se hizo célebre por sus trucos que "fallaban" a propósito, generando risas por su aparente torpeza.

La fórmula, sencilla pero brillante, lo catapultó al estrellato y se convirtió en una figura reconocida dentro de programas como "London Weekend Television" (LWT) y "Thames Television" entre finales de los 60 y comienzos de los 80. La complicidad absoluta con el público, su muletilla "thank you, love" y su característico sombrero rojo se tradujeron en la adoración colectiva de millones, convirtiéndolo en un referente del humor (y de la magia fallida) durante más de cuatro décadas.

¿Cómo murió Tommy Cooper?

El 15 de abril de 1984 quedaría marcado en la historia de la televisión. Aquella noche, Cooper se encontraba actuando en "Live from Her Majesty’s", un programa de variedades transmitido en Gran Bretaña; con una audiencia estimada de 12 millones de televidentes, Cooper iniciaba lo que parecía otro número ingenioso: su asistente le colocó un abrigo y él se preparaba en escena, con el presentador Jimmy Tarbuck sosteniendo diversos objetos detrás del telón.

El público, familiarizado con su estilo de humor absurdo y trucos fallidos, inicialmente creyó que su caída era parte del acto.

Fotografía: Pinterest.

De pronto, pronunciando un tímido "thank you, love", Cooper se desplomó. Su asistente y la mayoría del público tomó ese instante como parte del show, estallando en carcajadas e incluso Jimmy Tarbuck y la banda sostuvieron la rutina, creyendo que todo formaba parte de su rutina.

Luego de unos segundos, la producción del programa notó que no se trataba de una broma y el director, Alasdair MacMillan, ordenó al grupo de música que tocara para llevar a una pausa comercial, mientras la producción corría a asistir a Cooper tras las cortinas. Sin embargo, la transmisión seguía mostrando la improvisada "escena", incluso mientras el personal intentaba reanimarlo entre bastidores.

Según algunos informes, tardaron cerca de 44 segundos antes de cortar la transmisión. Después de realizarle RCP sin éxito, el comediante de 63 años fue trasladado de urgencia al Hospital Westminster, donde llegó con signos vitales mínimos y fue declarado muerto poco después, anunciando su muerte a la mañana siguiente, afirmando que se trató de un infarto agudo al miocardio.

¿Quién fue Tommy Cooper?

Nacido el 19 de marzo de 1921 en Caerphilly, Gales, Thomas Frederick Cooper desarrolló una carrera que lo llevaría a convertirse en una figura icónica de la comedia británica. Con una estatura de 1.93 metros y una presencia imponente, Cooper se destacó por su estilo único que combinaba magia, humor absurdo y un toque de torpeza intencionada.

Antes de dedicarse al mundo del espectáculo, Cooper sirvió en el ejército británico por siete años durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en Egipto, durante una actuación para sus compañeros de armas, donde improvisó usando un fez prestado por un camarero egipcio, lo que provocó una gran carcajada entre el público y marcó el inicio de su firma cómica; sin embargo, a lo largo de toda su vida Cooper fue abiertamente fumador y bebedor, lo que pronto pasó factura.

Su consumo de alcohol aumentó con los años y dejó cicatrices profundas tanto en su vida personal como en su carrera artística. Lo que comenzó como una manera de calmar los nervios antes de subir al escenario, terminó por convertirse en una dependencia que afectó gravemente su comportamiento y relaciones. A mediados de los años 70, el alcohol ya había empezado a afectar su profesionalismo; aunque seguía siendo una figura popular, su conexión con el público comenzó a debilitarse. A lo largo de su carrera, Cooper recibió numerosos premios y honores, y su influencia perdura en comediantes contemporáneos que citan su trabajo como inspiración.

Fotografía: Pinterest.

El estilo caótico que lo caracterizaba ya no provocaba la misma simpatía y en lugar de risas, algunos de sus momentos empezaron a generar incomodidad. La salud de Cooper también empezó a deteriorarse visiblemente; luchaba contra un sobrepeso cada vez más pronunciado y, en un intento por combatirlo, comenzó a tomar pastillas para adelgazar, las cuales combinaba peligrosamente con somníferos.

A estos problemas se sumaban otros trastornos físicos: sufría de acidez constante, fuertes dolores de espalda y ciática, y padecía bronquitis crónica provocada por su hábito de fumar 40 cigarros al día. También arrastraba una circulación deficiente en las piernas, que le dificultaba el movimiento.

Cuando finalmente tomó conciencia de lo grave que era su dependencia, intentó moderar su ingesta de alcohol, pero nunca logró abandonarlo del todo. En 1977, durante una gira en Roma, sufrió un primer infarto, del cual se recuperó y al que milagrosamente siguió un regreso triunfante a la televisión. Su estilo único y su capacidad para hacer reír a generaciones enteras dejaron una marca indeleble.

Fotografía: Pinterest.

Después de 1980 su salud se deterioró notablemente y tanto Thames como otras cadenas redujeron sus apariciones como protagonista, relegándolo a invitado especial. A pesar de este retroceso profesional, Cooper nunca abandonó los escenarios ni a su audiencia, por lo que en 1982 se le vio en colaboraciones televisivas, como The Eric Sykes 1990 Show y It's Your Move, pero tras los 60 años comenzó un progresivo declive físico, consecuencia de su estilo de vida.

La muerte de Tommy Cooper constituye un hito en la historia de la televisión. Un comediante querido por un público que lo descubrió gracias a su humor ingenuo y mágico; sa noche, cuando las risas dieron lugar a un silencio ensordecedor, quedó al descubierto la impredecible fragilidad del ser humano y los delicados límites del directo.