El Guana nos revela qué será lo más difícil para sobrevivir en La Casa de los Famosos | VIDEO

Este martes se confirmó que El Guana formará parte del elenco del reality La Casa de los Famosos, aunque ya se había filtrado que sería el próximo revelado, se confirmó al mediodía esta noticia, y el mismo nos cuenta qué será lo que costará más trabajo al estar encerrado en la casa junto con otros famosos.

Aunque pareciera que tiene fácil hacer alianza porque conoce a otros participantes todo puede cambiar, pues no es lo mismo estar un rato con ellos que dentro de la misma casa conviviendo y sobre todo siendo rivales para lograr el premio final

El actor y comediante nos contó a El Heraldo de México, qué es lo que le costará más trabajo al estar en La Casa de los Famosos, y tiene qué ver mucho con su temperamento y forma de ser, pues nos dijo que en ocasiones no expresa lo que siente, no dice las cosas que le hacen enojar y prefiere evitar el conflicto guardando su sentir.

Fue un poquito doloroso dejar Me Caigo de Risa, pero Lalo Suárez me apoyó con todo, todavía alcanzaría a grabar en caso de llegar a la décima. Soy una persona muy callada que no expresa porqué me enoje, y Faysi me decía que tengo que externar mis emociones…toda la familia me apoyó.