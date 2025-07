Yare Ramos denuncia agresión física y verbal tras salir del partido entre Pumas y Pachuca

Con un video publicado en su cuenta oficial en Instagram, es la manera en la que Yare Ramos, una aficionada y creadora de contenido de futbol, dio a conocer la agresión que vivió después de salir del estadio Olímpico Universitario al finalizar el partido entre los equipos mexicanos, Pumas y Pachuca, ya que recibió agresiones físicas y verbales por parte de una mujer.

Yare Ramos señaló a “Andrea N” como la persona de quien recibió agresión física y verbal, así mismo, en su cuenta oficial en Instagram en donde tiene más de 70 mil seguidores y a través de su canal de difusión compartió algunas imágenes de los moretones y raspones, que son el resultado de los golpes por parte de la chica quien además la amenazó para que no regresara a ningún partido en el estadio que está dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta no sería la primera vez que Yare Ramos recibe amenazas por parte de “Andrea N”, pues junto al video donde explicó lo que sucedió, agregó parte de una conversación que tiene con la presunta culpable, en donde se aprecia la fecha el 30 de abril de este año y en el que también se escuchan advertencias del mismo tipo.

“El día de ayer al termino del partido de Pumas contra Pachuca yo me encontraba en el estacionamiento del estadio Olímpico Universitario esperando mi transporte para el regreso a mi casa, cuando esta persona identificada como ‘Andrea N’ se acerca hacia mi y me empieza a agredir física y verbalmente, agresión que claramente yo no respondí”, fue lo primero que explicó Yare Ramos.

En el canal de difusión compartió parte de las fotografías de las agresiones. Foto IG/yare.ramoss

¿Qué pasó con la agresión de Yare Ramos?

En el video Yare Ramos menciona que “Andrea N” ya tenía una pre denuncia, pero que no le importó, además agregó que después de la agresión que recibió acudió al Ministerio Público en donde la examinó un médico legista, pero que le dijeron que no podían hacer nada porque no se trataban de lesiones graves.