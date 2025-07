TXT estrena el álbum "THE STAR CHAPTER: TOGETHER" y muestra su faceta más madura

TOMORROW X TOGETHER está de regreso, la boyband de HYBE realizó su comeback con el álbum "The Star Chapter Together", cuyo sencillo principal lleva por nombre 'Beautiful Strangers' y ya registra más de 2 millones de reproducciones en YouTube a tan solo unas horas de su estreno.

El disco también se ha posicionado en lo más alto de los charts musicales, posicionándose en el número 2 de iTunes a nivel mundial, demostrando la popularidad del quinteto cuyo concepto de fantasía ha permanecido a lo largo de la narrativa de sus álbumes y canciones. TXT también se prepara para su nueva gira mundial que incluirá este nuevo material musical.

Además, las fans de México podrán celebrar este lanzamiento con la Pop-Up Store oficial de TOMORROW X TOGETHER, cuya temática está inspirada en "THE STAR CHAPTER TOGETHER"; en el lugar podrán adquirir el nuevo álbum, así como mercancía oficial, incluida la de los personajes caracterizados de cada integrante.

El Heraldo de México tuvo acceso al show case que se realizó desde Corea del Sur, donde pudimos presenciar la coreografía principal de "Beautiful Stranger", además revelaron el proceso creativo detrás de su realización.

TXT comparte el significado detrás de "THE STAR CHAPTER TOGETHER"

En la conferencia online que reunió a varios medios internacionales, TOMORROW X TOGETHER habló sobre su nuevo álbum, el significado detrás del concepto y el proceso creativo detrás de su comeback:

"Recibimos mucho amor desde inicios de este año por nuestra canción 'Love Language'... este es un álbum de larga duración después de mucho tiempo, nos hemos preparado mucho", expresó Beomgyu

Sobre su sencillo principal, el integrante Yeonjun declaró que se involucró en la creación de la coreografía y sus compañeros aseguran que logró capturar la esencia del grupo. Además, a decir del título del álbum, TXT explicó que es el cierre de dicha saga y representa el concepto de estar juntos, como grupo y dentro de su universo creativo.

TXT en conferencia online Foto: BIGHIT MUSIC

"En cuanto escuche la canción principal, me imaginé actuando en el escenario... el viaje que hemos recorrido hasta ahora...", expresó Hueningkai sobre el significado del álbum

TXT realiza su comeback Foto: BIGHIT MUSIC

TOMORROW X TOGEHER también incluyó canciones en solitario que representa a cada uno de los integrantes, desde su perspectiva musical y su propia personalidad dentro del grupo. La boyband recalca que este álbum representa su esencia, no solo su trayectoria, sino el viaje que han recorrido juntos.