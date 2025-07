Ninel Conde aclara si entrará a La Casa de los Famosos México y habla sobre los posicionamientos: "Me da harto susto"

Este lunes se dará a conocer a la onceava participante de La Casa de los Famosos México, que a partir del 27 de julio iniciará con una tercera temporada llena de emoción; mucho se ha hablado de las personas que podrían llegar al reality show y entre las favoritas destaca el nombre de Nindel Conde.

Sin embargo, hasta ahora el nombre de la actriz y cantante se ha mantenido en lista de espera sin que ella confirme o niegue su llegada al reality, pero ahora todo parecería indicar que Ninel Conde sí participaría en La Casa de los Famosos México.

Pues en una reciente entrevista con la tiktoker Dayane Chrissel, respondió a pregunta directa qué tan cierto hay sobre los rumores que aseguran que en los próximos días será revelada como una de las participantes del programa de Televisa.

"Dios mío, eso es lo que me preguntan y me preguntan y cada temporada me vuelven a preguntar, pero la verdad es que a mí me están queriendo como convencer, pero me da harto susto", dijo.

Ninel Conde habla de su "llegada" a La Casa de los Famosos con Dayane Chrissel | VIDEO

Este fin de semana Dayane Chrissel entrevistó a Ninel Conde con un formato muy de TikTok, donde la comunicadora es muy famosa, allí le preguntó si este 2025 por fin entrará a La Casa de los Famosos México. Y aunque el 'Bombón Asesino' no dio un sí ni un no, despertó las especulaciones de nueva cuenta.

La razón de ello es que confesó que esta no es la primera vez que le hacen la invitación, sino que esta oferta ya ha venido en otras ediciones pasadas y que pese a lo jugosa que sería la paga, ella ha rechazado el proyecto. Pese a ello, en esta ocasión reconoció que sí le gustaría formar parte del show para reconectar con su público.

"No sé, todos los años me hacen la propuesta y jugosa, y jugosa y no sé qué. A mí lo único que me animaría hacer algo así es poder reconectar con mi público de una manera muy one on one, como hace mucho no lo hacemos".

Ninel Conde habla de los posicionamientos de La Casa de los Famosos, ¿les tiene miedo?

Luego de confesar que le "da harto susto", Ninel Conde también aprovechó para recordar que si entra a La Casa de los Famosos México lo haría con bastante experiencia de por medio, ya que llegó "casi hasta el final" de Big Brother en 2004 con la edición VIP.

Sin embargo, también destacó que los formatos son completamente diferentes y no sólo por las redes sociales que ahora están de por medio, sino también porque el formato es diferente, ya que ahora hay posicionamientos de por medio entre los participantes que hacen más pesado el ambiente.

"Yo hace muchos años estuve en un Big Brother, pero no había redes sociales ni tanta cosa que ahora hay entonces fue fuerte. Yo duré 43 días, llegué casi hasta el final, pero sí estuvo rudo. En ese entonces eran otros tiempos, no había... el formato no estaba tóxico, ahorita está medio havy, no había posicionamientos ni nada de esas cosas", concluyó.