María Penella, nieta de Chespirito, revela cómo era su relación con Florinda Meza: “Es la esposa de mi abuelo, no mi abuela"

María Penella Gómez, nieta de Roberto Gómez Bolaños reveló que su relación con Florinda Meza no era mala y que incluso le tiene mucho cariño. Sus declaraciones causaron sorpresa, pues se ha mencionado constantemente que los hijos de Chespirito no tuvieron una relación muy cercana y afectiva con la actriz, luego de que su padre se separó de su mamá Graciela Fernández.

Por su parte, Florinda Meza ha mencionado que veía frecuentemente a los hijos de su esposo Roberto y que también los apreciaba, pero hace poco salió a la luz una entrevista en la que mencionó que los consideraba "defectos" con lo cual fue duramente criticada en redes sociales asegurando que no los quería y los veía como un estorbo en su relación con el actor.

María Penella es hija de Marcela Gómez Fernández, una de las seis hijas de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández Pierre, por lo tanto, ella es nieta por parte materna del famoso comediante y al igual que Chespirito ha seguido sus pasos en la actuación y desde los 12 años ha participado en diversas obras de teatro y telenovelas en televisión.

Durante una entrevista para el podcast Famosos sin censura, María Penella fue cuestionada sobre su relación con Florinda Meza y sin titubeos mencionó que la quiere mucho y está muy agradecida con ella por haber cuidado por tantos años a su abuelo Roberto Gómez Bolaños.

"Florinda es la esposa de mi abuelo, no es mi abuela, siempre era muy linda, la verdad. Le tengo mucho cariño, cuido muchísimos años a mi abuelo, no la he visto desde hace tiempo pero siempre está ese agradecimiento de que lo haya cuidado tanto".