Marco Chacón estalla en llanto al recordar el "pacto de amor" que tuvo con Julián Figueroa; así recuerda al hijo de Maribel Guardia

Marco Chacón y Maribel Guardia ofrecieron una entrevista para Luis Alfonso Borrego, donde hablaron de cómo juntos criaron al hijo que la actriz tuvo con Joan Sebastian y de cómo el abogado se convirtió en una figura paterna para Julián Figueroa.

Durante la entrevista Marco Chacón recordó algunos de los momentos que vivió junto a Julián Figueroa, esto a poco más de dos años del fallecimiento del cantante. Lo primero en confesar, fue que desde que se conocieron, el hijo de Maribel Guardia le robó el corazón:

Para calmar el momento Maribel Guardia interrumpió a su esposo, para confesar que su hijo y Chacón tuvieron una química increíble y que siempre se llevaron muy bien: "Julián tenía muchas cosas de Marco y era imposible que no las tuviera; se crio desde los 12 años con él".

Marco Chacón rompe en llanto al hablar de Julián Figueroa: "Teníamos un pacto"

En la conversación que el matrimonio tuvo con Luis Alfonso Borrego, Marco Chacón recordó que cuando su esposa le presentó al hijo que tuvo con Joan Sebastian, este lo empezó a llamar "tío" de cariño, un apodo que se le quedó hasta el día de la muerte del cantante.

"Me empieza a decir tío de cariño y alguien en algún lugar le dice: 'No es tu tío', entonces es en donde un día de niño me dice: ¿Tú no eres mi tío?' Le digo: 'No, pero si tú te sientes cómodo diciéndome de cariño tío, puedes seguir diciéndome así'. Toda la vida me dijo tío", aceptó.

Sin embargo, Marco Chacón también reconoció que en algunas ocasiones el fallecido Julián Figueroa sí lo llegó a llamar "papá", aunque él jamás quiso quitarle ese título a Joan Sebastian:

"Yo nunca quise usurpar ese nombre (de papá), ese apelativo. Él me escribió muchas veces colocándome un apelativo como ese, pero este", dijo antes de ya no pudo contener las lagrimas para segundos después pedir perdón por lo ocurrido.

Maribel Guardia, por su parte, lo consoló y tomó la palabra para recordar que estos dos últimos años han sido muy difíciles tras la muerte de su hijo y que tanto ella como Chacón han sufrido bastante. Cabe destacar que allí, su esposo mencionó que el dolor de pareja llegó desde las adicciones que sufrió el cantante:

"Maribel, Julián y yo armamos un pacto, nunca nos sentamos a decirlo, pero teníamos un pacto de amor", concluyó el abogado sin aguantarse las ganas de llorar.

Marco Chacón confiesa que se aguantó el dolor para darle soporte a Maribel Guardia

Aunque esto ocurrió fuera de las cámaras, Luis Alfonso Borrego confesó que al terminar la entrevista Maribel Guardia se acercó a su esposo para decirle que no sabía todo lo que sufrió tras la muerte de Julián Figueroa, y que él aceptó que fue para darle fortaleza a ella.

"Abrieron su corazón, sobre todo descubrir en esta entrevista que Maribel Guardia no sabía todo lo que había llorado Marco Chacón. Él se rompió en esta entrevista, cuando terminamos Maribel le dijo 'no sabía que tuvieras todo eso guardado', Marco dijo, 'la que llorabas eras tú, eras la mamá, yo te tenía que demostrar fortaleza, pero yo lloraba en silencio'. Y en ese momento él se derrumbó al recordar anécdotas que ni siquiera había querido traer a colación en algún momento".

¿Cómo fue la relación de Joan Sebastian y Marco Chacón?

En esta misma entrevista, Marco Chacón habló como nunca sobre la relación que tuvo con el ex de su esposa, Joan Sebastian, y agregó que sí se conocieron, aunque nunca tuvieron la intención de ser amigos, sino que más bien, entre ellos siempre predominó el respeto.

"No estoy yo en posición de decir que fuimos amigos, para nada, pero llegamos a tener con el tiempo una relación de respeto", dijo sobre su relación con Joan Sebastian.

Sobre esto mismo, intervino Maribel Guardia y recordó que: "Fue más romántico para Marco porque teníamos una prioridad Marco y yo que siempre fue Julián y el trabajo. Teníamos un hijo que Marco decidió criarlo y fue de verdad un segundo padre para él, y le tocó estar más cerca de él que Joan porque Joan trabajaba muchísimo".