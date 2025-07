Florinda Meza lanza indirecta a la serie de Chespirito: "Las mentiras están en su MAXima expresión"

A raíz del polémico estreno de la bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo en HBO Max, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, lanzó una contundente indirecta contra la producción pero esta vez también arremetió contra la plataforma, señalando que la producción distorsiona la verdad del comediante y solo dicen mentiras.

El enojo de 'Doña Florinda' viene después del séptimo episodio el cual lleva por nombre Con melón o con sandía, y aborda el inicio de su relación con Chespirito, incluso antes de que él se divorciara de Graciela Fernández durante una grabación en Acapulco en 1977, momento que además es crucial, pues después de ahí se desatan una serie de problemas para el elenco.

Pero esta vez no es la primera que se posiciona al respecto, anteriormente aseguró que la producción “falsea hechos” y parece más un cuento que una biografía. Pese a su molestia, reiteró que no ha presentado ninguna demanda legal, aunque dejó no ha descartado futuras acciones que podrían afectar a la plataforma e incluso a los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda aseguró que la producción “falsea hechos” y parece más un cuento que una biografía | Foto: Instagram @florindamezach1

La contundente indirecta de Florinda Meza a la serie de Chespirito y a HBO MAX

La actriz compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en tono irónico, en el cual hace referencia irónica al éxito de Belinda en la serie Mentiras pero de manera indirecta y antes de terminar lanza reclamo para Sin Querer Queriendo y la plataforma de streaming HBO MAX.

“Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras están en su MAXima expresión”, dice el mensaje posteado en su perfil de Instagram.

HBO MAX sin respuestas a Florinda Meza

Hasta el momento, HBO Max no ha emitido una respuesta ni ha dado declaraciones oficiales. La plataforma adquirió los derechos a través de un acuerdo con Grupo Chespirito, el cual está dirigido por el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández. Mientras Florinda Meza exige que se respete la memoria y de Chespirito, así como su integridad.