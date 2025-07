El mago que murió asfixiado al quedar enterrado en un ataúd de cristal por un truco que salió mal

Joseph Burrus tenía 32 años y se desempeñaba como mago y escapista en Estados Unidos, su talento era aplaudido por el público a quienes impresionaba con sus trucos, hasta que uno no salió como lo había planeado por más de un año y murió asfixiado tras ser enterrado vivo.

El profesional de la magia no logró realizar el acto que había preparado para todo su público y ya no pudo salir debajo de la tierra, estaba dentro de un ataúd de cristal, truco que ya había desarrollado un año antes con gran éxito, pero esta vez las cosas no sucedieron de la misma manera.

El talento de Joseph Burrus era tanto que incluso fue comparado con el del legendario Harry Houdini, aunque también se conocía que era un drogadicto en recuperación, que cautivaba a toda la audiencia, ya que lo que hacía era insólito para los ojos de sus espectadores.

Joseph Burrus tiene 32 años. Foto/TikTok/historias_terrorr

¿Cómo murió el mago Joseph Burrus?

Fue el 30 de octubre de 1990 cuando Joseph Burrus hizo que lo enterraran dentro de un ataúd de plástico y vidrio para realizar un truco de escape en un parque de diversiones local, Blackbeard's Family Fun Center, vestido con un esmoquin blanco, Burrus fue esposado, envuelto en cadenas, encerrado dentro y luego bajado a un agujero de siete pies de profundidad.

Fue la noche de Halloween cuando el objeto en el que se encontraba se derrumbó bajo toneladas de tierra y cemento húmedo. Los espectadores del acto de magia y escapismo incluso declararon a las autoridades que escucharon como el ataúd en el que se encontraba el mago Joseph Burrus estalló cuando le aventaron toda la tierra y el cemento.

El mago estaba dentro de un ataúd de cristal. Foto TikTok/historias_terrorr

Los rescatistas desenterraron al mago, pero no llegaron a tiempo, ya que había muerto por asfixia, además hicieron los esfuerzos necesarios por reanimar a Burrus pero todo fue en vano, ya que su fallecimiento fue casi inmediato y ante los ojos de espectadores e incluso de niños que estaban celebrando su noche de Halloween y se percataron de la tragedia.

Joseph Burrus se caracterizó como un hombre lleno de talento y valentía, además de que buscaba con su trabajo como mago y escapista llevar a cabo recolección de dinero para asociaciones benéficas que ayudan a las personas, en recuperación de drogas, tal y como él, razón por la que realizó el acto que acabó con su vida por el que será recordado como uno de los magos icónicos de la historia.