¿De qué murió Malcolm-Jamal Warner, actor de The Cosby Show?

El mundo del entretenimiento está de luto tras el terrible fallecimiento del actor Malcolm-Jamal Warner, recordado por su icónico personaje en The Cosby Show, a los 54 años tras un accidente, según dio a conocer el medio estadounidense TMZ.

Hasta ahora se sabe que la causa de muerte es un ahogamiento accidental, es decir, asfixia mientras nadaba en Costa Rica, país en el que se encontraba de vacaciones junto a su familia. Sin embargo, hasta ahora no se han dado más detalles sobre la muerte, ya que las personas cercanas al actor no han querido dar detalles al respecto.

El terrible incidente ocurrió el domingo 20 de julio en las costas de Cocles, una playa en Limón según dijo la Policía Nacional a ABC News, quienes también revelaron que la causa de muerte fue a causa de asfixia. De acuerdo con los primeros detalles, Malcolm-Jamal Warner perdió la vida cuando la corriente lo arrastró.

"Una fuerte corriente lo atrapó y lo encontraron el domingo por la tarde", indicó la policía a ABC News.

Tras el hallazgo de un cuerpo, más tarde las autoridades confirmaron que se trató de Malcolm-Jamal Warner; sin embargo, estas son todas las actualizaciones que se tienen hasta el momento, pues la familia no ha dado comunicado alguno sobre lo ocurrido.

¿Quién fue Malcolm-Jamal Warner?

Malcolm-Jamal Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Nueva Jersey y perdió la vida en Limón, Costa Rica, el 20 de julio de 2025. Destacó por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, principalmente como actor, pero también fue un reconocido director y músico.

Entre sus otras pasiones destacan el baloncesto y la poesía, además que en la escritura publicó en 1998 su libro autobiográfico: The and Me: Growing up Okay.

En lo que respecta a su vida privada, se sabe que Malcolm-Jamal Warner tuvo una relación con la actriz Michelle Thomas, sin embargo, ella perdió la vida en 1998 tras una larga lucha contra el cáncer de estómago.

Uno de sus personajes más icónicos fue el de Theo Huxtable en la serie La hora de Bill Cosby, como ahora lo recuerdan en redes sociales, pues este programa se transmitió desde 1984 y hasta 1992; mientras que su paso por Malcolm & Eddie, de 1996 al 200 también fue uno de sus proyectos más importantes.

Otros de sus proyectos más destacables son: