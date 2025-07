Comparan a Cinthia Aparicio con Florinda Meza tras decir que quiere la carrera de Alexis Ayala: "Te toca quedarte en casa"

El matrimonio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio de nueva cuenta está en el ojo del huracán, pues más allá de la gran diferencia de edad que se tienen y que ha dado mucho de qué hablar, está siendo comparado con el de Florinda Meza y el de Roberto Gómez Bolaños, quienes con el estreno de una serie biográfica de Chespirito, están siendo duramente criticados.

Ahora, en redes sociales se comienza a comparar a Cinthia Aparicio con Florinda Meza presuntamente por tener las mismas actitudes que la actriz del Chavo del 8; sin embargo, esta no es la primera vez que tanto la actriz como Alexis Ayala están siendo señalados por su relación de pareja.

Las comparaciones iniciaron tras la entrevista que los esposos ofrecieron a René Franco hace algunas semanas y donde tras externar que sí les gustaría convertirse en padres de un niño y una niña, comenzaron a discutir los roles que tendrán. Fue entonces cuando la actriz aseguró que si para entonces le toca algún proyecto importante, su esposo tendrá que ceder y quedarse en casa.

De acuerdo con lo que confesó Aparicio, a ella le gustaría tener una carrera tan grande e importante como la que su marido ya ha consolidado y es por ello que aseguró, él tendrá que ceder para que ella pueda ir a trabajar y él quedarse al cuidado de los hijos que tengan para entonces.

Así los comentarios en redes. (Foto: IG @univisionfamosos)

Lo anterior fue lo que en redes sociales le trajo comparaciones con comentarios como: "Otra Florinda, no lo deja ni hablar", "para qué te casas con un viejito", "él fue su trampolín para llegar a donde quiere llegar", "sal de ese cuerpo Florinda Meza", "será su Florinda?" y "Florinda Meza está entrenando a muchas".

Cinthia Aparicio

Tras el contexto anterior, Cinthia Aparicio dijo que no es dura con Alexis Ayala, sino que es realista y que sabe dónde está parada, por lo que si tienen hijos en el futuro cuando ellos ya tengan hijos, será él quien deba quedarse en casa a cargo de los menores y de todos los cuidados para que ella pueda trabajar.

"Le digo a Alexis, tú ya llevas una carrera bien padre y todo, si me hablan para una novela, serie o algo, te toca quedarte en casa, cuidar a los niños, porque yo me voy a ir a trabajar. Te va tocar empezar a ceder porque justo le digo, yo quiero una carrera como la que, por eso también te admiro, yo quiero esa carrera, yo quiero eso", dijo antes de aclarar que cuando no están de acuerdo, comienzan a negociar sobre sus acuerdos de pareja.

Durante esa misma conversación, la actriz aseveró que no dejará atrás sus sueños, "por nadie", ya que tiene claro que muchas cosas de su vida no son negociables como el viajar o estar disponible para su familia, siempre antes de su trabajo; algo con lo que Alexis Ayala no coincide.