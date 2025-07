Cazzu estalla contra reportero por preguntarle de Christian Nodal y Ángela Aguilar: "Pregunta de mier..."

Cazzu enfureció contra un reportero durante una entrevista en Argentina cuando el periodista le preguntó directamente sobre su ex pareja Christian Nodal y la actual esposa del cantante, Ángela Aguilar. El cuestionamiento sobre su vida personal, no fue del agrado de la cantante, por lo que tuvo que decir una grosería para expresar su molestia y pedir a los reporteros que le hicieran otro tipo de preguntas.

Con esa reacción, la artista dejó en claro que no estaba dispuesta a revivir el drama de su ruptura. Cazzu recalcó que anteriormente ya ha hablado sobre el tema y que ahora ha decidido cerrar el capítulo. Aseguró haber expresado todo lo necesario sobre su separación y pidió que se respetara esa decisión. Y aunque la Jefa se mostró molesta, contestó de forma respetuosa pero irónica.

Su actitud calmada, con una mezcla de ironía y incredulidad, fue catalogada por sus fans como una muestra de madurez, pues aseguran que tiene un gran control emocional, pues a pesar de la dura situación que atravesó, siempre se ha mostrado firme, tranquila y sin prejuicios ante los protagonistas de la historia, es decir Christian Nodal y Ángela Aguilar.

La artista dejó en claro que no estaba dispuesta a revivir el drama de su ruptura | Foto: Instagram @cazzu

Esta fue la respuesta de Cazzu cuando le preguntaron por Christian Nodal y Ángela Aguilar

Pese a que hubo una evidente molestia en su rostro, lejos de un estallido impulsivo, Cazzu respondió con humor al reportero aunque un poco ácido y firmeza, haciendo evidente su decisión de no revivir temas que son muy sensibles para ella. Además, su postura refleja que, tras su ruptura con Christian Nodal, prefiere preservar su estabilidad emocional y enfocarse en su vida personal y artística.

“Se superpusieron las relaciones con Ángela, que te fue infiel… tu fandom odia a Christian… ¿Se superó eso, está todo bien con el ex?” a lo que Cazzu respondió con una carcajada sarcástica “Pregunta de mier*a… ¿Hay alguna pregunta que valga la pena responder? Creo que ya lo dije, todo lo que había que decir sobre esa situación… ¡Qué pesado, qué pesado!".

Cazzu quiere dejar cerrado su capítulo con Nodal

En diversas ocasiones, la intérprete de 31 años señaló que está en una nueva etapa de su vida y pese a que Christian Nodal es el padre de su hija ya no quiere hablar sobre él y ni su esposa Ángela Aguilar. Durante su visita a México mencionó que no le desea el mal a la intérprete pero no quiere que nadie más vuelva a hablar de sus sentimientos y en todo lo que ella atravesó cuando se separó de su ex pareja.