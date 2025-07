Belinda revela cuánto le pagaron en Mentiras por prestar su lujosa ropa para la serie

En su regreso a la actuación, Belinda no solo deslumbró como uno de los personajes principales de Mentiras: La Serie, también impuso su visión fashionista al vestir piezas de lujo, muchas provenientes directamente de su closet personal y ahora reveló cuánto le pagaron por prestar su ropa para dar vida al personaje de Daniela, uno de los más emblemáticos del musical.

Recientemente Belinda, quien es protagonista de la serie de Prime reveló que prestó parte de su armario para vestir a su personaje en la serie Mentiras. El resultado sorprendió a los espectadores pues utilizó piezas únicas de alta costura y algunas valuadas en millones de pesos.

Algunas de las marcas que utilizó fueron Yves Saint Laurent, Versace, Louis Vuitton, Blumarine, Solace London, entre otras marcas icónicas. Pero la intérprete de Cactus no solo prestó vestuario, la serie incluye otro tipo de accesorios como un reloj Cartier, estimado en más de 300 mil pesos.

En una reciente entrevista para CCN en español, Belinda reveló que no recibió pago alguno por prestar su lujosa ropa para Mentiras. Sino que fue solo una acción generosa, pues quiso ayudar para que la serie quedara lo mejor posible y consideró que ella tenía algunas piezas que podrían usarse para el proyecto, por lo que terminó poniendo más de la mitad del vestuario que usó su personaje.

"Yo soy muy generosa, yo no soy coda, en esta vida hay que ser generoso, las personas que no son generosas no regresa. En la vida uno tiene que dar, ¿cómo aporto para que esto sea mejor?, ¿cómo te ayudo? Entonces yo feliz de compartir", reveló la actriz.