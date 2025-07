"Back to the Beginning", el último concierto de Ozzy Osbourne y Black Sabbath será proyectado en cines

El pasado sábado 5 de julio se llevo a cabo el esperado concierto "Back to the Beginning" en el Villa Park Stadium de Birmingham, un show histórico en donde 45 mil asistentes y 5.8 millones de espectadores en linea se reunieron para presenciar la despedida del legendario icono del rock, Ozzy Osbourne.

El evento cuya recaudación fue destinada a las asociaciones Acorns Children's Hospice, Birmingham Children's Hospital y Cure Parkinson's, contó con la presencia de grandes bandas invitadas como Metallica, Pantera, Lamb of God, Gojira, Anthrax y Tool, además logró reunir a la formación original de Black Sabbath conformada por Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y el propio Ozzy Osbourne.

Sin embargo, la celebración al "Príncipe de las Tinieblas" aún no ha terminado, pues recientemente se anunció que los fanáticos tendrán una oportunidad más para disfrutar del último concierto de Ozzy Osbourne a lo grande, pues el "Back to the Beginning" será proyectado en salas de cine.

La última actuación de Ozzy Osbourne será proyectada en cines

Foto: Instagram/@ozzyosbourne

El último concierto de Ozzy Osbourne llegará a la pantalla grande

A través de sus redes sociales, la cuenta de la compañía productora de películas Mercury Studios, compartió un comunicado en donde dio a conocer que el último concierto de Ozzy Osbourne se estrenará en salas de cine a principios del 2026 bajo el título "Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow".

La cinta presentada como una "carta de amor" al "Príncipe de las Tinieblas" pretende ser un homenaje a su legado y al de Black Sabbath, además promete ofrecer una experiencia inmersiva, así como una mirada nunca antes vista del evento al incluir entrevistas y escenas exclusivas del detrás de cámaras. Hasta el momento se desconoce si el "Back To The Beginning" llegará a cines de México.