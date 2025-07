Alexis Ayala reporta inundación en su casa tras fuertes lluvias en CDMX y teme por la seguridad de su esposa

Alexis Ayala es uno de los confirmados para entrar a la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”, pero a pocos días de vivir una de las experiencias más extremas de su vida y carrera como actor, también tuvo un percance complicado al sufrir los estragos de las intensas lluvias en la Ciudad de México, ya que reportó que su casa se inundó.

El famoso dio conocer que pasó por un angustiante momento tras las lluvias en la CDMX, y que su casa se vio afectada luego de inundarse, este siniestro despertó la preocupación de Alexis Ayala por dejar sola a su esposa Cinthia Aparicio, mientras está dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Fue en un encuentro con la prensa, la forma en la que Alexis Ayala dio a conocer que tuvo que cancelar una función de la obra de teatro “Las mujeres son de Venus y los hombres... ¡ni madres!”, ya que su casa en Ciudad de México se inundó tras las lluvias fuertes y todos los estragos que dejó en el inmueble.

Dentro de la descripción que hizo Alexis Ayala sobre los daños de la lluvia en su casa es que el agua alcanzó aproximadamente 40 centímetros, por lo que varios muebles sufrieron daños, de igual forma que los pisos y otros objetos de valor, así como también mencionó que solo fue tema monetario y que afortunadamente otras partes como el sistema de energía no tuvieron afectaciones.

Alexis Ayala sigue firme en su participación en “La Casa de los Famosos México”, pero manifestó que derivado de esta situación despertó la incertidumbre, ya que su esposa Cinthia Aparicio estará a sola si sucede nuevamente algo similar, ya que él estará aislado.

“Eso a la hora de la hora también me hizo decir: ’pues yo voy a estar incomunicado’. Entonces hablamos como de más cosas, qué sucede… Se ha presentado mucha gente a decirme, ayer amigos me dijeron: ‘Cinthia no va a estar sola, tu mamá no va a estar sola mientras tú estás allá adentro’”, relató el actor quien asegura que jugará para ganar.