Selena Gómez se adelanta a su cumpleaños 33 con lujosa prefiesta junto a Taylor Swift y Benny Blanco

Selena Gómez es una de las artistas más queridas en la industria y aunque durante el último año enfrentó fuertes polémicas, también vivió tiernos momentos sobre los que reflexionó en su reciente mensaje en redes sociales. La cantante publicó una serie de fotografías en las que muestra detalles de la lujosa prefiesta con la que se adelantó a su cumpleaños 33 y en la que tuvo como invitados a Taylor Swift.

Durante el último año Selena Gómez fue blanco de comentarios negativos, entre otras cosas, por su participación en la cinta “Emilia Pérez” del director francés Jacques Audiard debido a su pronunció en español. Aunque no todo fue negativo, pues en diciembre de 2024 también se comprometió con el productor musical Benny Blanco.

La intérprete de “Love On” publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que revela detalles de la lujosa fiesta con la que se adelantó a la celebración por su cumpleaños 33 que será el próximo 22 de julio.

La también actriz dejó ver que la fiesta habría tenido una temática disco, pues en ésta se observa tanto a los invitados como a ella lucir extravagantes atuendos llenos de brillo a través de lentejuelas. La artista también se dejó ver con un abrigo junto a Taylor Swift, con quien comparte una gran amistad desde hace varios años y quien siempre le ha demostrado apoyo incondicional.

Selena Gómez publicó un emotivo mensaje junto a las postales por su fiesta de cumpleaños, en éste reflexiona sobre lo ocurrido en el último año y agradeció tanto a sus seres queridos como a sus fanáticos que le mostraron su apoyo ante difíciles instantes en su carrera y vida personal.

"Este último año ha sido sin duda el año más hermoso de mi vida, y les debo mucho a todos ustedes. Gracias por su inquebrantable amor y bondad. Ya sea que me hayan animado desde la barrera, compartido mis altibajos o simplemente me hayan escuchado, han hecho de este año algo inolvidable. Me siento profundamente agradecida por todo su amor. Al comenzar este nuevo año, me siento llena de emoción y esperanza por lo que está por venir. Espero compartir más momentos con ustedes, crear nuevos recuerdos y continuar este hermoso viaje juntos. Los quiero con locura", escribió la actriz.