Neymar ha demostrado ser un gran fanático de Batman, pero ahora unió el cariño por este superhéroe con su pasión por coleccionar automóviles al desembolsar una millonaria cifra por una replica del Batimóvil usado por el actor Christian Bale en la trilogía que protagonizó hace una década. El futbolista adquirió una pieza única que un experto en réplicas tardó tres años en construir, incluso, posee lanzallamas y ametralladoras.

Christian Bale realizó el papel de Batman en las películas que son parte de la trilogía de "The Dark Knight" dirigidas por Christopher Nolan. La primera cinta, "Batman Begins", se estrenó en 2005 y le siguieron "The Dark Knight" en 2008 y "The Dark Knight Rises”, en 2012. De éstas es parte el Batimóvil del que Neymar compró una réplica con un costo de un millón y medio de dólares.

Neymar compra millonaria réplica del Batimóvil

El delantero del Santos de Brasil sumó a su colección de autos el Tumbler Batmobile que un experto tardó tres años en construir y tuvo un costo de un millón y medio de dólares, informó La Gazzetta dello Sport. El vehículo mide 4,65 metros de largo y 2,8 de ancho, está construido sobre un chasis tubular con carrocería de fibra de carbono y kevlar; además, posee un motor 6.2 V8 de 525 caballos de potencia.

Neymar compra por más de un millón de dólares una réplica del Batimóvil usado por Christian Bale. Foto: Pinterest

El Tumbler Batmobile también puede lanzar bombas de humo, tiene una imitación de motor de reacción, flas móviles, un interior de dos plazas y tanto ametralladoras como lanzallamas que se apegan al diseño del ocupado para la película pero no son funcionales. Es importante mencionar que se trata de un ejemplar de colección por lo que no puede ser conducido.

La colección de autos de Neymar

El futbolista brasileño es un gran coleccionista de autos y el Batimóvil se suma a una lista de lujosos vehículos que fueron adquiridos por Neymar en los últimos años, como el Ferrari 458 Spider 2013 que tiene un motor V8 de 4.5 litros que desarrolla 562 caballos de fuerza y tiene un valor aproximado de 250,000 dólares.

También se sabe que el futbolista posee en su colección un Audi R8 Spyder V10 Plus, un Ferrari Purosangue, un Bentley Continental GT, un Aston Martin DBX y un Lamborghini Huracan.