Luisa Huertas no se olvida de la masacre del 2 de octubre de 1968 con la cinta "No nos moverán"

Socorro es una mujer de la tercera edad que está obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano en la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Su historia se desarrolla en la cinta No nos moverán, filme nominado a 15 premios Ariel que llega a salas mexicanas este 24 de julio.

Con la actriz Luisa Huertas como protagonista se trata de una historia que, explica, nos lleva a ver las consecuencias de ese momento histórico desde otra perspectiva.

“Yo sí sigo con la idea de que el 2 de octubre no se olvida y de que tenemos que recordarlo siempre pero eso no implica que sea una mirada de odio, de venganza, para perjudicar a los otros, sino que haya una paz interior y creo que todo eso está contenido en la película”, considera Huertas.

“Esta mujer vive obsesionada con una cosa que quiere lograr y tiene un objetivo, y con base en eso es que se vincula con todo el resto del mundo pero finalmente es una buena mujer cuyo objetivo tiene que ver con el amor”, adelanta la actriz a EL HERALDO.

La historia dirigida por Pierre Saint-Martin, le dio a Luisa su primer protagónico en cine y le valió la nominación a Actriz en la entrega del Ariel a realizarse el 20 de septiembre, donde la producción también competirá en categorías como Revelación actoral (José Alberto Patiño), Coactuación femenina (Agustina Quincy), Director (Saint-Martin), y Fotografía (César Gutiérrez), entre otras.

Con 74 años de edad y 56 de carrera, Luisa Huertas ve lejano el momento en que deje atrás los escenarios; mientras tenga salud física y mental, explica, seguirá trabajando.

“Cada vez estaré más arrugadita pero eso no implicará que no pueda. No he pensado en retirarme, la verdad.