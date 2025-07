La canción de Espinoza Paz que hizo famoso el fallecido cantante Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho y nadie sabía

Isidro Chávez Espinoza, nombre real de Espinoza Paz fue quien escribió el tema “Yo quisiera entrar”, una de las piezas románticas que grabó el fallecido cantante Ariel Camacho junto a Los Plebes del Rancho, pero solo son pocas las personas que sabían que era de la autoría del llamado “cantautor del pueblo”.

En redes sociales y plataformas de música existen algunas playlist en donde están reunidas las canciones que ha escrito Espinoza Paz, aunque él no las interpreta y mucho menos sean famosas en su voz. Ahí es en donde aparece el tema “Yo quisiera entrar” de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho.

“Yo quisiera entrar” es un tema que fue lanzado en 2015 como parte del disco “Hablemos”, es uno de los sencillos más importantes y destacados del álbum, así como el video oficial que a la fecha y a 10 años de su estreno cuenta con más de 53 millones de reproducciones solamente en YouTube.

En la letra habla de lo que una persona siente por otra, así como también le revela su deseo de enamorarla y estar dentro de su corazón y pensamiento, el sencillo se convirtió en la favorita de quienes disfrutan de la música regional mexicana, pero también del romanticismo.

Hay que destacar que Ariel Camacho murió en 2015, mismo año en el que fue lanzada la canción “Yo quisiera entrar” y otras más que forman parte de dicho álbum, el famoso fue víctima de un accidente automovilístico en la carretera Angostura-La Reforma, apenas tenía 23 años.

El medio del espectáculo lloró la muerte de Ariel Camacho y decenas de jóvenes se inspiraron de su estilo y manera de cantar, tal es el caso de estrellas que ahora triunfan en el regional mexicano tal y como Christian Nodal, Peso Pluma y Natanael Cano, quienes han dicho abiertamente que fue su ídolo.

Espinoza Paz es uno de los cantautores más reconocidos en la música mexicana, en varios momentos ha mencionado que tiene más de 2 mil canciones escritas, aunque no todas han sido grabadas. Algunas de las celebridades que cuentan con alguna pieza en sus discos son: Paulina Rubio, Thalía, María José, David Bisbal, La Arrolladora Banda El Limón, Banda MS, El Coyote y su Banda Tierra Santa, Jenni Rivera, solo por mencionar algunas de las estrellas que hicieron algún éxito de la inspiración del sinaloense.

Espinoza Paz ha escrito más de 2 mil canciones. Foto IG/espinizapaz

Aún sigo viviendo

Con la esperanza

De que tú me quieras

Aún sigo viviendo

Con la esperanza

De que seas mía

Sé que no soy yo

Lo que tú has deseado

Pero te aseguro

Que vivo de ti muy enamorado

Todas las mañanas

Cuando empieza el día

Tú estás en mi mente

Cuando por las noches

No puedo evitar

O te recuerde

Es mi corazón

Dueño de tus ojos

Yo quisiera probar

El dulce sabor

De tus labios rojos

Yo quisiera entrar en tu corazón

Y poder mandar, ser el dueño de ti

Hacer que me quieras

Que me ames

Que me extrañes

Yo quisiera entrar en tu corazón

Y poder mandar, ser el dueño de ti

Hacer que me quieras como yo te quiero a ti

