Gil Cerezo, ex novio de Majo Aguilar, de vacaciones con misteriosa mujer tras terminar su compromiso con la cantante

Majo Aguilar y Gil Cerezo sorprendieron al mundo del espectáculo al mencionar que ya no están en una relación sentimental y que tampoco están en planes de matrimonio como hasta hace algunas semanas, aunque ellos han dicho que su noviazgo terminó de manera pacífica, ahora todo parece indicar que cada uno rehace su vida.

En varias entrevistas Majo Aguilar ha declarado que todo está bien con su ex pareja Gil Cerezo, y aunque el integrante y vocalista de Kinky no ha hecho una declaración abierta, según lo que publicó en su cuenta oficial en Instagram, el famoso está de vacaciones en Europa con una misteriosa mujer.

Gil Cerezo, ex pareja de Majo Aguilar dio a conocer algunas de las imágenes que capturó durante su viaje por Marsella en Francia, y sus seguidores se percataron de la presencia de una chica, que cabe señalar esta cubierta con una mascada amarilla que le tapa todo el rostro y además lleva unos lentes de sol en color negro que tampoco delata su identidad.

La chica misteriosa con quien Gil Cerezo está de vacaciones. Foto IG/gilcerezo

¿Quién es la misteriosa chica que viaja con Gil Cerezo?

Los seguidores de la ex pareja conformada por Gil Cerezo y Majo Aguilar se percataron de que es Georgina Prieto, una famosa maquillista que ha colaborado con estrellas importantes de la talla de Natalia Lafourcade, es quien acompaña al cantante, aunque cabe destacar que no han declarado si son amigos o hay algo más entre ellos.

Los comentarios en la publicación de Gil Cerezo no se han hecho esperar y hay quienes no está de acuerdo en que el famoso este de viaje con otra chica, ya que es muy poco el tiempo que ha pasado desde que ya no está con Majo Aguilar, mientras que otros piden que regrese con la cantante de música ranchera.

¿Por qué terminaron Gil Cerezo y Majo Aguilar?

Majo Aguilar fue quien dio a conocer que su relación de aproximadamente 3 años con el vocalista de Kinky, Gil Cerezo terminó, fue por medio de un video en sus redes sociales la manera en la que la estrella del regional mexicano hizo público esta importante decisión, ya que sus seguidores empezaban a notar que algo ya no estaba bien.

La famosa se ha negado a contar cuales son los motivos por los que pusieron fin a su amor, aunque ha dejado claro que todo acabó de la mejor manera e incluso asegura que hay mucho cariño de por medio y que se desean lo mejor, así como que siguen en comunicación.